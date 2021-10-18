三大遠程航線聯袂跌 外資看運價反彈可期 Q4不淡

亞系外資今 (18) 日出具最新報告指出，上海和寧波港雖見到塞港緩解態勢，但珠江三角洲運輸仍受到颱風因素影響內陸運輸，同時，中國出口港緩解壅塞加快出貨，反而會使美國西岸塞港狀況加劇，因此，在艙位仍供不應求之際，預期在中國十一黃金周後，貨櫃海運運價有望再度反彈，第四季需求仍旺。

上周五上海航交公布最新 SCFI 綜合指數，是近期首度看到歐洲線、美西線和美東線運價同步走跌，美東線更呈現連 3 跌，每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價來到 10700 美元，跌幅較上周擴大至 3.73%。

儘管市場對海運後市抱持憂心，並引發一波波對貨櫃三雄的賣壓，不過，亞系外資認為，中國港口緩解壅塞反而可能會加劇美國港口的擁堵，原因在於，拜登政府指示洛杉磯和長灘港全天候工作，但美國內陸物流運力短缺，包括鐵路、卡車運輸和倉儲仍嚴重不足，難緩解美國塞港狀況。

另一方面，從需求面來看，亞系外資認為，中國黃金周後生產逐漸恢復，而據美國全國零售聯盟 (NRF) 預測，即便去年同期具高比較基期，第四季銷售仍增可達 0.6%，顯示美國進口和消費需求仍強勁，因此，艙位供不應求仍可望使海運運費續創新高。

亞系外資也重申長榮 (2603-TW) 買進評等，目標價 185 元。