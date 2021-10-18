〈焦點股〉擺脫越南疫情陰霾衝刺出貨 聚陽領漲紡織股

台股今 (18) 日午盤湧現賣壓，指數翻黑下挫，但紡織族群吸引資金進駐、表現抗跌，其中，成衣大廠聚陽 (1477-TW) 越南廠擺脫疫情陰霾，訂單回溫，第三季獲利改寫單季次高，激勵股價勁揚逾 5%，站上 220 元，紡織股王儒鴻 (1476-TW) 也有近 3% 的漲幅，新昕纖 (4406-TW)、弘裕 (1474-TW) 同步獲買盤點火，盤中亮燈漲停。

上市紡織類股指數今天強勢走揚，站穩 600 點關卡，最高來到 616.32 點，漲幅達 1.8%，盤中漲勢居各類股之冠，相較大盤表現抗跌。

聚陽公告第三季自結稅前盈餘 10.17 億元，季增 42.4%、較去年同期略減 0.8%，創單季次高，每股稅前盈餘 4.2 元，主要受到越南疫情影響，營益率略為下滑，不過，聚陽 10 月除了將認列 9 月遞延的出貨外，隨著稼動率持續回升，旺季效應遞延，預估營收將呈現反彈，看好第四季可望淡季不淡。

聚陽近來股價跌不停，15 日回測 200 元關卡，今天股價觸底反彈，盤中勁揚逾 5%，衝上 220.5 元；儒鴻同步獲得買盤青睞，上漲逾 2%，最高來到 569 元。

其他紡織股普遍表現不俗，新昕纖、弘裕盤中攻上漲停板，東和、南紡、宏遠、集盛、如興、宏洲、聯發等，今天約上漲 2-4% 不等。

越南大胡志明地區先前疫情爆發，政府除要求企業停工外，並嚴格實施「三就地政策」，勞工被限制留在工廠宿舍內，不過，目前政策已鬆綁，勞工可改居家通勤上班，可望帶動台紡織廠稼動率回升，在遞延出貨影響下，第四季營收彈升可期。

