傳買家退出 恒大17億美元求售香港總部大樓案落空

路透引述兩名知情人士報導，中國恒大集團 (3333-HK) 欲以 17 億美元出售香港總部大樓，原本已經和中國國營事業越秀地產 (0123-HK) 快談妥，但越秀因擔心恒大的狀況最終退出交易。這對資金短絀的恒大構成最新打擊。

恒大為了償還債務正試圖出售部分資產，包括房地產和子公司股權。該公司目前帳上有超過 3000 億美元負債，而且已經三度未能如期支付國際債券的利息。



知情人士說，恒大和越秀 8 月原本就快敲定交易，但後來越秀董事會擔心恒大前景會讓交易面臨高度不確定性，而加以反對。

據傳總部在廣州的越秀，在 8 月底曾收到廣州市政府暫緩購買的指示。一名消息來源則說，雙方交易在 8 月底暫停，是因廣州市府想先評估恒大整體財務狀況，希望更了解恒大未來會如何運用脫手資產後得到的收入。

恒大 2025 年 6 月到期的債券在周五挫跌逾 6%，報 18.625 美分。

恒大創辦人許家印在 2015 年以 125 億港幣 (16.1 億美元)，從華人置業手中買下位於香港灣區、28 層樓高的總部大樓，當年寫下香港商業大樓每平方英尺成交價歷史紀錄，這也是恒大在香港最大單一資產。

其中一名消息來源說，由於恒大有超過 100 億港幣是以證券化產品的形式融資，就算現在賣掉大樓，也只能拿回有限的現金。

恒大其他資產出售案進度

另一方面，兩名知情人士說，恒大出售旗下恒大物業 (6666-HK)51% 股權給合生創展 (1754-HK) 的談判已經走到最後階段，交易金額約 200 億港幣。

路透上月曾報導，恒大把廣州足球俱樂部運動場及周邊建案賣給廣州城市投資集團的交易，也快要談妥。

恒大瑞典電動車公司 National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS) 的執行長周五 (15 日) 證實，正和數名潛在賣家洽商。

路透引述知情人士報導，NEVS 正和美國及歐洲的私募基金和工業夥伴磋商出售，NEVS 估值可能達到 10 億美元。