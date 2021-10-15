人行：恒大危機是個別狀況 整體產業環境健康、金融外溢風險可控

針對中國恒大集團 (3333-HK) 的債務危機，中國人民銀行周五 (15 日) 終於打破沉默，強調恒大問題僅為房地產業的單一狀況，整體產業環境健康，對金融體系造成的風險也處在可控範圍，不太可能進一步擴散。

隨著恆大債務危機問題不斷發酵，市場擔憂，恒大流動性危機恐蔓延至金融等產業，且恐引發中國房地產市場政策的新一輪調整。

對此，中國人行市場司司長鄒瀾周五表示，對於房地產業來說，恒大集團問題只是個別現象，目前相關部門和地方政府正依法展開風險組織化解工作，督促恆大加大資產處置力度，加快恢復項目建設，以維護消費者權益。

鄒瀾強調，恒大金融負債占總負債比重不到三分之一，債權人也較分散，對單一金融機構的風險敞口不大，總體來看，恒大債務違約風險對金融業的外溢性可控。

在花樣年控股集團 (1777-HK) 意外違約，加上新力控股集團 (2103-HK) 示警面臨違約風險後，對債務危機蔓延整個房地產業的擔憂近來加劇，且導致中國房地產商發行的美元債普遍重挫。

鄒瀾對此回應，境外美元債下挫屬於市場對違約風險做出的自然反應，目前相關部門正在關注市場變化，將敦促發債企業及股東嚴格遵守市場規則，積極履行法定償債義務。

針對穆迪近期發布報告，警告恒大財務危機恐使房地產開發商融資管道，以及房地產銷售惡化，鄒瀾強調，在房地產長效機制建立後，近年來多數房企經營穩健，且財務指標良好，整體產業環境是健康的。