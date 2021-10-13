渣打CEO：中國沒有傻到放任恒大危機演變成雷曼時刻

渣打銀行指出，中國政府不會放任有關地產商中國恒大集團 (3333-HK) 的動盪，演變成一場系統性危機，成為另一次「雷曼時刻」。

這家銀行執行長 Bill Winters 受訪時表示，有一些人認為，恒大危機就像中國的雷曼時刻，「我不認為中國有這麼傻」。

恒大是否已支付三筆 11 日到期的美元債券利息，在經歷超過 24 小時後仍不明朗，不過這家陷入困境的開發商還有 30 天的寬限期，逾期將構成違約。

下一次投資者信心的考驗是在 10 月 19 日，屆時價值 1.218 億元人民幣 (約 1640 萬美元) 利率 5.8% 的債券到期。另外，還有 2 筆美元債券的利息，要在 11 月 6 日支付。

Winters 表示，渣打沒有「地產行業的相關曝險」。

Winters 認為，中國經濟仍有望以約 5％的速度增長，近期對科技公司的打壓，對銀行業影響不大。他說：「這不是對任意行業的隨機性攻擊，它表達的意思是—我們希望年輕人獲得就業和參與」。

若更廣泛看全球經濟，Winters 表示，全球經濟正在從新冠疫情中艱難復甦。經濟可能會比以往困難，但不至於讓人非常憂心。

他指出，通膨壓力是暫時的，但也能看到，在經濟相當強勁的背景下，結構性的薪資壓力正在積聚，而且其他錯位也將難以輕易解決。

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