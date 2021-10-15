〈陸港盤後〉教育、汽車領頭帶旺人氣 恒指順利衝破25000點收高1.5%

周五 (15 日)A 股三大指數在開低後走勢出現分歧，當中以創業板指表現最為強勢，主要受到創業板市值王寧德時代一度狂飆逾 9% 的刺激下所致。盤面上鋰電池、半導體、汽車等族群走勢相對強勢成為今日大盤的亮點。

同時消息面指出中國正積極尋找增加煤炭供應的方式，以穩定電廠發電，在這個利多刺激下煤炭類股反彈，再加上創業板指帶出的散戶信心，也讓上證在盤中順利由黑翻紅。

今日滬深兩市成交金額在港股開市有所回升，不過仍不到兆元水準，達人民幣 9890 億元，較前一個交易日大增 15%。

港股方面，受到美股勁揚，A 股也有所起色之下，恒指今天開高走高，教育類股狂飆帶起市場人氣，主要因為中國公布要推動高品質職業教育發展，鼓勵職業學校結合社會資金共同合作建立職業教育基礎設施。

另一方面，中汽協表示 9 月份中國新能源汽車銷售再創歷史新高，刺激汽車類股大漲，今年 1～9 月份新能源汽車的滲透率已突破雙位數，達 11.6%。



截至收盤，上證綜指上漲 0.4%，報 3572.37 點；科創 50 指數上揚 1.18%，報 1363.16 點；深證成指上漲 0.52%，報 14415.99 點；創業板指勁揚 1.88%，報 3276.32 點。本週上證綜指下滑 0.55%，科創 50 指數小跌 0.1%，深證成指微漲 0.01%，創業板指上漲 1.02%。

恒生指數上揚 1.48%，報 25330.96 點，順利站回 25000 點、恒生科技指數上漲 1.92%，報 6318.91 點。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 26.92 億元，其中滬股通買超人民幣 21.97 億元，深股通買超人民幣 4.95 億元。本週北向資金合計買超人民幣 15.01 億元。

法人觀點

東北證券認為，目前股市估值與市場人氣處於中性水準，短線內要出現大的轉變機會較低。新能源和電子短中期均處強勢成長周期內；原物料價格在「雙碳」目標下也會出現較強支撐力；消費產業則受到疫情影響會持續低迷，因此現階段操作以成長型、景氣循環型的族群為首選。