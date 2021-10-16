路透：恒大總裁在香港討論公司重組、資產出售事宜

路透周五（15 日）援引知情人士消息報導，恒大集團總裁正在香港與投銀、債權人就公司重組和資產出售進行談判，以應對逾 3,000 億美元的債務違約。

知情人士表示，恒大董事長許家印的心腹，負責集團融資在內的總裁夏海鈞已經在香港待了兩個多月，目前正在與香港的銀行與債權人談判，不過並未透露談判細節。

知情人士表示，夏海鈞正與外國銀行討論貸款與還款延期計畫，不過夏海鈞必須弄清楚恒大需支付多少離岸債務利息，因為債務多由子公司承擔，他自己可能都不知道，而在這之前恒大無法進行公司重組，也不能與債券持有人談判。

恒大集團與夏海鈞對此消息並未回應。

恒大集團背負超過 3,000 億美元的債務，目前已三度逾期債務支付，然而到目前為止尚未提出任何還款計畫。

恒大近期一直想辦法分拆旗下部分資產籌錢還款，但並未獲得太大效果，而投資人在該集團三度逾期債務支付後，也越來越擔心該集團破產可能，以及可能對全球市場和中國經濟造成的嚴重負面影響。

據路透報導，中國國有企業越秀地產由於擔心恒大集團財務狀況，已退出 17 億美元收購該公司香港總部計畫。

一名中國央行官員表示，恒大債務問題對銀行系統的溢出效應是可控的，個別金融機構的曝險部位不大。

恒大集團董事長許家印近幾周未公開露面，也未透露解決集團債務的相關計畫，讓投資人擔心，當 30 天的寬限期結束時，是否可能面臨帳面虧損。