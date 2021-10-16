零售股遍地開花 如何致勝操作？分析師力薦這幾檔槓鈴策略

2021 年一切開始好轉，SPDR S&P 零售 ETF (XRT-US) 到勞動節上漲 47%，但該 ETF 在過去 3 個月卻下滑約 2%，甚至 S&P 500 和道指同時期也僅小漲，分析師建議接下來以「槓鈴策略」因應，即配置兩種極端的資產。

在該零售 ETF 中的成分股表現不一，過去 3 個月表現最好的百貨公司之一是梅西百貨 (M-US)，此間漲幅約 36%，最糟糕的一波則是下跌 16% 的同業 Nordstrom (JWN-US)，就連通常堅如磐石的 Burlington Stores (BURL-US) 也下跌 18%。(Burlington Stores 過去 5 年的年平均回報率為 28%)

看到這樣的表現，零售業投資者需要更加謹慎，尤其是供應鏈問題威脅著假期購物表現，以及疫情模式持續影響消費者的購物習慣。

Gordon Haskett 分析師 Chuck Grom 認為現在零售股情況混亂，在 Delta 變種病毒出現前，投資者本已開始相信疫情的影響將消散，但 Delta 又讓大眾返回家中，接著又出現供應鏈問題。他說：「我從來沒看過零售業竟然擔心庫存太少。」

對折扣店來說，供應鏈的問題更糟糕，例如 T.J. Maxx 營運商 TJX (TJX-US)、Ross Stores (ROST-US) 和 Burlington，這些部分仰賴其他連鎖店的過度訂購。這 3 檔股票近期表現均落後市場和同業。Loop Capital 分析師 Laura Champine 週四將這 3 家股票評級自「買進」降級為「續抱」。

儘管如此，美國消費者狀況良好，個人儲蓄約達 1.9 兆美元，雖然低於疫情引起的高點，但已高於常態水準，而且這還不包括因股市飆升和房地產市場上漲而帶來的財富收益。

Grom 建議對來年採取槓鈴策略的投資方式，即配置兩種極端的資產進來：高風險、無風險 (或極低風險) 這兩種資產，才能有效降低損失並盡可能增加獲利。

首先，堅守能自疫情帶來的工作 / 生活變化中受益的優質股票和企業。「疫情時間越長，就更會讓這些改變在大眾生活中更根深蒂固。」

例如，大眾會持續花錢改善居家環境，所以 Grom 將這 3 檔股票評為「買進」：Home Depot (HD-US)、Lowe’s (LOW-US) 和 Tractor Supply (TSCO-US)。

他也喜歡經營力道強勁的 Target (TGT-US)，其線上雜貨訂購業務不斷成長，Grom 相信消費者在疫情過後也會保持網購雜貨的習慣。

有了心安的一端後，另一端就騰出緊張的空間，例如梅西百貨和科爾百貨 (KSS-US)，這些都被 Grom 形容為價值股。

以 2022 年預估收益計算，梅西百貨和科爾百貨的現行股價本益比約 7 和 8，而 S&P 500 本益比約莫 20，其中零售成分股本益比接近 28。

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「這兩家都在學著少囤貨、多銷售。舊時的庫存管理心態是『堆高高、飛高高』，但現在像梅西百貨這樣的公司正反其道而行，他們戮力降低庫存，並將焦點放在銷售店內擁有的商品來賺錢。」

從長遠來看，這似乎對任何零售商來說都是個可靠的策略。