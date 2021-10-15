調查：供應鏈危機恐將持續到2022年底

根據一項針對企業財務長的最新調查顯示，全球供應鏈危機恐怕難以在短期內結束，多數財務長認為，相關問題恐怕要到 2022 年下半年或之後才解決。

由杜克大學富甲商學院、里奇蒙和亞特蘭大 Fed 銀行共同針對企業財務長進行的調查顯示，多個產業的財務長都預計，供應鏈挑戰將會持續到 2022 年。同時，他們也警告表示，公司正因供應鏈中斷而備受衝擊，供應短缺問題已經導致生產及運輸延遲，並推升了原物料價格上漲。

調查中顯示，大約僅有 10% 的受訪者認為，供應鏈困境將會在今年年底前得到解決，大多數受訪的財務長認為，相關問題恐怕要到 2022 年下半年或更晚才能得到解決。

除了供應鏈問題之外，企業財務長們也表示，員工招聘是一個更加緊迫的問題。約有 75% 的受訪者表示，自家公司在填補職位空缺方面遇到困難，導致大多數公司必須將薪資提升約 10%。

在整個新冠肺炎疫情期間，供應鏈問題持續存在，對此，白宮在週三宣布將與民間公司企業和主要的港口合作，進行「90 天衝刺」計畫，以緩解供應鏈瓶頸。

隨著全球經濟從疫情的衝擊中逐漸復甦，市場對於對商品和貨運的需求大增，導致全球各地許多的港口壅塞，進一步導致運輸成本飆升，許多有貨運需求的企業正在苦苦掙扎，因為沒有足夠的船隻或貨櫃可用。

隨著全球供應鏈瓶頸和勞動力短缺持續，推高了企業生產成本。據美國勞工部日前公布的數據顯示，美國 9 月生產者物價指數 (PPI) 年增 8.6%，略低於市場預期的 8.7%，但仍然創下自 2010 年 11 月以來的新高。