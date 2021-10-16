東洋爆內線交易 林全發內部信：涉案同仁將加以嚴懲

東洋 (4105-TW) 去年爭取德國 BNT 新冠疫苗台灣代理權破局後，深陷炒股疑雲，總經理施俊良等 26 人遭檢調約談，董事長林全也發信給全體員工，並強調公司正派經營，若同仁清白一定力挺、若有同仁涉案將加以嚴懲。

以下為林全給員工的信件全文：

檢調人員到本公司，對部分員工涉及內線交易進行搜索，可能有些同仁對此感到疑惑，在這裡我要向大家強調，台灣東洋是以正派經營及強調公司治理為目標的公司。

對這次事件，公司處理的態度為：如果同仁是清白的，公司一定支持並協助維護同仁的權益；如果有涉案的同仁，公司也將加以嚴懲。

公司去年洽談代理 BNT 新冠疫苗期間，就已對參與的員工三令五申，不可利用此消息買賣股票，違反內線交易行為，經過這次事件，希望同仁能記取教訓，嚴守法紀。

台灣東洋要做一家有願景及正派的公司，希望同仁堅守崗位，為公司邁向國際化繼續努力。

地檢指出，去年 11 上旬東洋股票交易狀況異常，加上接獲民眾告發違反證券交易法，檢方分案偵辦，約談總經理施俊良、重症醫療事業群副總屈志源等 26 人到案。

據了解，相關內部人利用親友買股，或是將消息告知離職前員工，後續東洋無預警宣布授權破局，相關內部人在消息公告前偷偷賣股避損，總計不法獲利約 500 萬元。