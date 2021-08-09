閎康7月營收2.96億元創次高 下半年估較上半年成長1成以上

半導體檢測分析龍頭閎康 (3587-TW) 公布 7 月營收 2.96 億元，月增 5.10%，年增 11.18%；受惠大客戶持續往先進製程推進，帶動材料分析需求暢旺，加上新產能陸續開出，閎康 7 月營收創下歷史次高，展望下半年，閎康預期，整體營收將較上半年成長 1 成以上。

閎康表示，隨著上半年訂購設備陸續到位，材料分析產能將持續開出，且由於材料分析、故障分析訂單續強，尤其來自先進製程的訂單大幅增加，整體下半年業績可望較上半年成長雙位數。

閎康補充，由於半導體製程線寬逐漸縮小，現今使用的鰭式場效電晶體 (FinFET) 僅將金屬閘極包覆三面，漏電狀況嚴重，而下一世代的環繞式閘極結構 (GAA) 可將金屬閘極全面包覆，對於電路的控制及穩定性顯著提升，結構轉變也帶來大量的材料分析需求。

閎康已針對 GAA 提供全面性的專業檢測分析服務，經由專業的電子顯微鏡試片製備與分析技術，可使樣品在不變形失真狀態下，清楚觀測到 GAA 元件多層奈米片 (Nanosheet) 的細微結構影像、並分析材料的晶格缺陷及成份組成，協助領導廠商加速該先進製程技術的開發時程。

閎康表示，公司積極投資設備、開發技術以及培育人才，目前已逐漸開花結果，隨著各國將半導體視為戰略產業，檢測需求樂觀看待，且公司完整佈局 FA、MA 及 RA 三大業務，業績也將隨著半導體產業持續成長。