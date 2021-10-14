〈台積電法說〉魏哲家重申產能吃緊至明年 打臉外資庫存修正、砍單說

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (14) 日召開法說，總裁魏哲家再度重申，產能吃緊情況將延續至明年，並強調，供應鏈維持較高庫存水位現象仍將持續一段期間，他也打臉外資先前釋出半導體產業面臨庫存調整與潛在砍單疑慮等看法。

魏哲家指出，受 COVID-19 疫情影響產生的供應鏈失衡情況短期仍將持續，不論此現象是否繼續，相信公司的技術領先地位，能掌握市場對先進製程及特殊製程技術的強勁需求，也預期今年產能將持續吃緊，且情況會延續至明年。

魏哲家強調，台積電正進入更高的結構性成長區間，來自 5G 和 HPC 相關應用大趨勢，帶動未來幾年對高效能運算及低功耗需求大增，需要更多先進製程技術支持。

魏哲家指出，這些大趨勢不僅使單位產品數量增加，還會提升高效能運算、智慧型手機、車用電子與物聯網相關應用中半導體的含量。

庫存水位方面，台積電維持先前看法，相較歷史季節性庫存水準，客戶與供應鏈將在下半年逐步提升庫存水位，客戶為持續確保供應鏈穩定，維持較高庫存水位。

市場近來對終端需求放緩雜音頻傳，魏哲家表示，智慧型手機需求可能趨緩，但不能對等半導體產業需求。

台積電原先預估，在 5G、高效運算等相關應用持續推升先進製程需求下，2020 至 2025 年止 (包含 2025 年) 美元營收年複合成長率 (CAGR) 將達 10-15% ；外資看好台積電可望上調相關數字，但財務長黃仁昭今日表示，目前對營收 CAGR 預估維持不變。