要冷不冷，換季收納怎麼做？用衣櫃收納、玄關櫃的聰明 6 招，渡過換季尷尬期

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時節進入秋季，雖然天氣漸漸變冷，但中午氣溫還是很高，洋蔥式穿法、長短袖交替，讓衣櫃收納變成一件令人頭痛的事，一不小心就會塞爆收納櫃，拿取衣物變得超麻煩。以下整理了 6 個換季收納的實用小祕訣，在這種要冷不冷的換季尷尬期，能幫助家裡整理得乾淨清爽，從玄關到房間、衣物到家電，通通都可以簡單收納喔！





時節進入秋季，雖然天氣漸漸變冷，但中午氣溫還是很高，洋蔥式穿法、長短袖交替，讓衣櫃收納變成一件令人頭痛的事，一不小心就會塞爆收納櫃，拿取衣物變得超麻煩。以下整理了 6 個換季收納的實用小祕訣，在這種要冷不冷的換季尷尬期，能幫助家裡整理得乾淨清爽，從玄關到房間、衣物到家電，通通都可以簡單收納喔！

1. 玄關櫃：涼鞋、靴子和高跟鞋一目了然

夏天穿的拖鞋、涼鞋，冬天穿的靴子、運動鞋，若是全都卡在玄關區，一進門光看見就會感到煩燥，還可能不小心被鞋子絆倒，朋友來訪也是相當不好意思。因此，玄關櫃建議採取透明的鞋盒，或是通風的鐵件鞋櫃，一眼就能知道鞋子擺在哪，並依照當下的季節，隨時拿出適合的鞋款。此外，玄關櫃也可以選擇懸空設計，拖鞋、常穿的鞋子都能擺在櫃子下，其他就可以收納乾淨。

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2. 儲藏空間：大型家電用完，通通物歸原位

換季時常常被忽略的，就是家電的收納，有些較大型的家電像是除濕機、電暖器、電風扇等，使用頻率都跟天氣變化有關，所以家中最好要規劃一間隱藏式的儲藏室，或是利用拉門、洞洞板的形式，來增加收納設計的變化，都能讓家電不會變成空間的視覺負擔。然後，大型家電的收納位置，建議離常用該家電的區域，或是插座不要太遠，使用上越方便，越好養成物歸原位的習慣。

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3. 廚房收納：中島吧檯、層架維持清爽感

相較於大型家電，廚房家電的尺寸較小，收納比較簡單，但使用頻率上還是有所差異，比方冬天吃鍋會用電磁爐，夏天會拿出果汁機，打一杯冰涼飲料，但只要季節一交替，這些家電就需要被收起來，不然整個廚房就會被東西占滿。不如在廚房新增中島吧檯，擺放季節性家電，或是利用層架，依序放上常用的鍋碗瓢盆，甚至拉高吧檯高度，隱藏工作檯面的家電，都是渡過家電換季期的好方法。

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4. 一日衣櫃：外套穿過，不影響環境衛生

即便秋天中午氣溫很高，但早晚偏涼，出門如果沒加件薄外套，一不注意就很容易著涼，但不斷打開衣櫃拿出衣服，穿完又放回去，不僅沒那麼便利，還會有衛生疑慮，甚至讓乾淨衣物沾染異味。不妨在玄關入門處，或是臥室的角落，規劃一日衣櫃區，相較於封閉式的收納櫃，掛衣架、吊桿五金的開放式設計，能好好懸掛長袖衣物，衣服不會皺巴巴或有摺線，空間也可以保持整潔。

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5. 床頭櫃：枕頭、棉被與床單隨時替換

一般想到的床頭櫃，都是床鋪旁邊的矮櫃，但其實也可以把床的位置，稍微向前挪移，設置整面牆的收納空間。這樣的床頭櫃可以擺放換季要用的枕頭、棉被與床單，相較於床下收納，床頭收納取用起來更加方便，而且還能將尷尬大梁，包進床頭櫃裡面，避免梁柱帶來的風水疑慮。除此之外，簡潔俐落的床頭牆設計，滿足收納機能的同時，還可以營造舒適的睡眠環境。

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6. 直立式摺衣法：長短袖衣服就此分家

每到換季的時候，衣櫃總會開始變亂，由於天氣時冷時熱，長短袖上衣、長褲裙子就很容易都混雜在一起，這邊拿一件，那邊抽出一件，整個衣櫃瞬間就變成一大坨衣服。建議平常在整理衣櫃時，就能夠選擇直立式摺衣法，使衣服像書本般排排站好，花色一目了然，拿取也不會弄亂其他衣物，而且還可以將長短袖、內衣褲跟圍巾分類擺放，需要穿戴什麼就有什麼。

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