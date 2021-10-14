高端新冠疫苗登國際期刊 推估保護力達8-9成

高端疫苗 (6547-TW) 今 (14) 日表示，旗下新冠疫苗二期期中分析數據，完成醫學期刊《刺胳針呼吸醫學》(Lancet Respiratory Medicine)審查並公開發表，估保護力介於 8-9 成。

《刺胳針呼吸醫學》為 COVID-19 相關研究的重要審查發表平台之一；高端在期刊發布的數據中，其新冠疫苗運用 WHO、NIBSC 國際血清標準品，進行免疫生成性數據比對參照，並藉由澳洲學者 D. Khoury Curve 及牛津大學發表 AZ 疫苗的保護力關聯指標 (CoP) 推估，預期高端新冠肺炎疫苗保護力為 8-9 成區間。

高端指出，目前國際法規聯盟 ICMRA，以及由澳洲、加拿大等五國所組成的 Access Consortium，正積極倡議新冠肺炎疫苗的免疫橋接試驗。此期刊除了可藉由統計方式外推高端新冠疫苗的保護力預測數據外，藉由原始數據的發布，更可對於全球新冠肺炎疫苗的免疫橋接，提供具體參照基礎。

高端執行的二期臨床試驗，收案人數近 4000 人，屬於擴大規模的二期試驗，並非傳統數百人的二期試驗，由台大醫師謝思民與北醫醫師劉明哲擔任第一與第二作者，召集總主持人林奏延擔任通訊作者，並結合國內 11 家臨床試驗中心與公司研發團隊，共同完成論文撰寫，並順利完成期刊審查發表。

高端於期刊內容指出，二期試驗安全性數據方面，疫苗安全性良好，安全性評估數據涵蓋 20 歲至 89 歲受試者，未記錄到與疫苗相關的嚴重不良事件；疫苗保護力推估方面，參照 D. Khoury Curve 推估恢復者血清 (HCS)GMT 為 270 IU/mL，高端新冠肺炎疫苗為 HCS 的 1.51 倍；高端也是 WHO 國際血清標準品 NIBSC 20/148(210 IU/mL) 的 1.94 倍。