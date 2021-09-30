高端完成次世代疫苗動物試驗 可對抗變種病毒株

高端疫苗 (6547-TW) 今 (30) 日公布次世代疫苗動物試驗結果，該疫苗可對抗世界衛生組織 (WHO) 定義的高關注變異株，包括 Alpha、Beta、Gamma 及 Delta 株等。

高端疫苗表示，由於病毒變異株可能影響現有疫苗保護力，且陸續傳出突破性感染案例，因此規劃追加施打第三針疫苗作為對抗變異株的防疫策略，並以倉鼠進行動物試驗，來測試疫苗對變異株的保護力。

試驗使用五種疫苗組合，來觀察對變異株的免疫效果，分別為兩劑武漢原型株疫苗、兩劑南非株 (Beta) 疫苗、兩劑武漢 / 南非株 (Beta) 二價疫苗、三劑武漢原型株疫苗及兩劑武漢原型株疫苗 / 第三劑南非株 (Beta)。

研究結果顯示，第一、完整接種兩劑武漢原型株新冠疫苗後，可針對 Delta 等不同變異株產生免疫反應；第二、追加第三針後，無論是三劑武漢原型株疫苗，或是兩劑武漢原型株搭配第三劑南非株疫苗，將再大幅提升對抗不同變異株的中和抗體濃度。

第三、當第三針採用南非株 (Beta) 設計的次世代疫苗，可對抗 Alpha、Beta、Gamma 及 Delta 等變異株，產生最廣泛且有效的中和反應，尤其對於 Delta 病毒株效果更顯著。

高端疫苗將依據此三項試驗結果，繼續以南非株 (Beta) 次世代疫苗作為第三劑追加劑的開發基礎。

活體攻毒試驗部分，以 Delta 病毒株感染施打疫苗後 8 週的倉鼠，結果發現所有疫苗組的倉鼠，都能有效降低肺部及鼻腔病毒量，顯示接種高端新冠疫苗後能獲得有效的保護力，安全性良好。