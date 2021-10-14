借鏡英國帳戶整合成功經驗

採訪、紀錄：陳雅莉

打造開放銀行跨界金融新商模

數位金融服務時代來臨，金融服務在哪，銀行就在哪！金管會推動開放銀行進入第二階段，企業透過 API 串聯組合新商品情境，新數位服務進入戰國時代。借鏡英國經驗，有助銀行業在 API 經濟驅動新興金融圈找到有利角色。

隨著金管會推動開放銀行（Open Banking）進入第二階段「消費者資訊查詢」服務，銀行及第三方服務業者（TSP）可透過開放 API（Open API）串聯，並組合出新金融商品與服務。這意味著國內跨界數位金融服務即將進入戰國時代。英國是全世界推動開放銀行的先驅者，其中最蓬勃發展的是帳戶整合服務。國內銀行業者不妨借鏡該國經驗，在 API 經濟所驅動的新興金融生態圈中找到利基點，創造具有價值的商業模式。

Moneyhub 平台串接金融服務

英國金融科技公司 Moneyhub 執行長希頓（Samantha Seaton）認為，開放銀行不是威脅，而是商機，更是新型的角色和定位（Imposition）。開放銀行可帶來轉換式力量，把金融服務嵌入各種日常生活活動中。因此，開放銀行是實現多元場景金融的工具，而非挑戰。

若要提高銀行與消費者對開放銀行的接受度，TSP 業者應提供可行的商業模式及解決方案，讓銀行更接近消費者。「要時時想到客戶，並做好串接。」希頓強調，Open API 技術串聯的能力，不只是串接開放銀行，還要連結到房貸、信用貸款及信用卡，甚至是財富管理、投資帳戶、退休金、支付系統、慈善事業等，做全面性連動。

以 Moneyhub 平台為例，用戶可隨時查看個人所有銀行帳戶、金融投資產品、儲蓄，甚至是退休金帳戶。平台也能利用獲取的金融數據，為消費者量身打造理財和金融商品。

在英國，Moneyhub 客戶包括怡安集團（Aon）、Mercer、Sugi、Nationwide 和 Standard Life 等。透過 Moneyhub 平台，Aon 串聯信用卡消費和員工福利，改善員工財務狀況。Mercer 聚焦於員工退休金計畫，Sugi 則串聯客戶的交易帳戶，可顯示客戶消費支出及投資對地球的影響，還能計算碳足跡，進而協助客戶建立綠色投資組合。

「生態系統會定義我們的未來。」希頓說，透過法規鬆綁，開發更多創新產品和服務，這些金融與理財服務對終端消費者有價值，才是最重要的。

TrueLayer 專注開放 API 技術創新

TrueLayer 為英國金融科技新創公司，專注於開放銀行技術創新，協助銀行透過開放 API，快速串接並進行整合。TrueLayer 目前提供帳戶資訊（Account Information）和支付啟動（Payment Initiation）兩大服務，客戶包括 Revolut、Coconut、Freetrade、Trading212 等，主要分布於英國及歐盟國家，下一個目標是進軍澳洲、巴西。

TrueLayer 政策與法規事務主管威爾森（Jack Wilson）表示，若要推動開放銀行，必須先讓銀行認知到 Open API 的重要性，英國是最早透過法規來強化 Open API 開發的國家。同時，應教育消費者開放銀行和開放金融的好處。接著，銀行應推出具有價值的金融商品，透過金融服務解決消費者生活痛點。

「起初，英國作法只想到如何整合信用卡帳戶和存款帳戶，其實開放金融還可帶進投資理財觀念。」威爾森說，可惜英國錯過此機會，希望其他國家以英國為前車之鑑。

要打造可行的商業模式，「串聯」是最重要的。以手動轉帳為例，若還要輸入所有轉帳資料，對消費者來說不勝其擾。但 TruePlayer 把所有步驟都簡化。以帳戶資訊服務來說，TrueLayer 協助串聯的銀行幫助客戶開戶、KYC 驗證客戶資料、適時查核支付正確性、評估客戶信用額度和真實性，最後再透過這些帳戶資料，分析客戶財務收支狀況。

Ozone API 進軍巴西拓展開放銀行

2017 年，英國金融科技新創公司 Ozone 成立於倫敦，隔年投入開放銀行，並於英國展開業務，隨後成立 Ozone API 平台，服務超過 50 多家銀行，將業務範圍拓展到巴西、中東等其他國家。

Ozone API 共同創辦人暨商務長戴維斯（Huw Davies）表示，以往銀行認為採用 Open API、加入開放銀行行列，只是為了符合金融監管機構要求；如今銀行逐漸意識到透過 Open API，客戶使用銀行的金融服務時，無須再輸入任何憑證，並可協助客戶管理與整合帳戶數據和資料，大大提升客戶體驗與便利性。

「TSP 業者並非從銀行端挖走客戶資料和數據，而是協助銀行和客戶兩方做更有效的資料管理。」戴維斯強調，開放銀行基於信賴和同意，三方利益相關人士必須彼此同意開放，才能互相分享資料。

對銀行來說，首重 Open API 統一技術規格及資訊安全標準，一來可降低串接成本，二來可減少客戶使用阻力。當 Open API 技術越完整，銀行和消費者對開放銀行的接受度越高，就可無痛無縫地使用金融服務。

戴維斯表示，Ozone API 平台打造出許多 API 模型，讓開放銀行的實踐變得簡單，「我們的 Open API 模型都是免費開放，各銀行可選擇適合自己的範本，推出功能齊備的工具，打造專屬的開放金融服務。而 Premium Open API 則會是將來發展重點。」

2020 年，Ozone API 平台與巴西金融科技公司 TecBan 合作，啟動巴西的開放銀行業務。繼開放銀行之後，英國、澳洲等國接續研究開放金融的可行性，以期未來能實現開放資料的目標。

遠銀攜遠傳共享跨業資料

遠東商業銀行與遠傳電信合作的開放銀行第二階段服務，已於今年 1 月 15 日上線。遠銀成為全台首家獲准辦理開放銀行第二階段服務的銀行，運用 Open API 技術串接「遠傳 friDay 理財 +」App，開啟跨業資料共享，擴大開放銀行帳務整合服務。

遠銀數位金融事業群副總經理戴松志表示，遠銀長期觀察離櫃率、數位獲客率兩大重要指標，此兩項數據可反映數位金融成長幅度。2017 年，遠銀離櫃率 82％，即每 100 筆客戶交易中，82 筆藉由數位通路完成，僅 18 筆透過分行臨櫃完成。此後，離櫃率逐步突破 90％，在今年 6、7 月疫情緊張時甚至高達 95％。足見，實體分行和數位通路已出現明顯消長。

另一項指標為數位獲客率，即透過數位管道獲得新客戶的比例。過去申辦銀行業務大多經由實體管道，如臨櫃開立存款帳戶、透過 AO 貸款專員貸款、填寫信用卡申請書等。遠銀數位獲客率從最初約 10％成長到今年約 50％，在疫情最高峰時，更衝到 70％。

戴松志指出，遠銀有 250 萬個客戶，遠傳有 800 萬個客戶，遠通電收有 700 萬個客戶，遠銀 HappyGo 信用卡有 1 千萬個卡戶。藉由運用 Open API 串聯客戶資料，有助於遠銀獲得廣大新客戶，並在 API 管理、客戶服務、建立標準化過程中，縮短學習曲線。

開放銀行的核心概念是透過資料賦權達到共享數據資料，將金融數據的主導權還給消費者。而開放銀行的下一步是開放資料（Open Data）。2010 年，國發會建置「數位服務個人化（MyData）平台」，民眾可透過平台驗證身分及線上同意後，可下載個人戶籍、戶政國民身分證影像、地籍及實價、勞保投保、財產、個人所得、車駕籍等 31 項公部門資料。

「未來私部門的資料，包括電信、交通、零售等資料，若能開放使用，再加上開放銀行可導入手機認證的話，將會更便民！」戴松志說。

第二階段消費者資訊查詢，讓消費者可直接透過 App 整合自己銀行帳戶的資訊，但也面臨一些挑戰。例如消費者透過 TSP 業者存取個人資料時，如何解決資安問題；銀行與 TSP 業者之間究竟是競合關係，還是銀行無法與之抗衡；以及如何創造銀行、TSP 業者及客戶三贏局面。

「銀行業者應抱持開放心態，否則開放銀行將窒礙難行。」戴松志說，結合 Open Banking、Open Data、Open Mind，在客戶賦權且風險可控情況下，達到資料共享，台灣的開放銀行才能走得長遠，創造三贏。

三大關鍵：信賴、確保資安及開放心態

Payments Solved 創辦人暨執行長德芙魯姬亞（Nilixa Devlukia）表示，開放銀行尚未在世界各地帶來顛覆性改變，因消費者對開放銀行、開放金融缺乏基礎理解，對分享個人財務資訊和憑證有疑慮，所以仍持保留態度。但開放銀行仍有諸多好處，如可為消費者節省申辦貸款、信用卡時間。因此，銀行和 TSP 業者必須建立信賴度，幫助消費者了解開放銀行。

她提醒，保障客戶個資、確保資安，是台灣推動開放銀行的兩大關鍵，同時應加強民眾認知，包括開放銀行、開放 API 的意義及運作模式，讓民眾有信心且正確地使用相關服務。這需要整個金融生態體系成員攜手合作。

台北富邦銀行數位金融副總督導周郭傑說，銀行面臨法遵和資安問題，如何安全傳送客戶資料，以及銀行與 TSP 業者的關係，都是值得關切的議題。在資安考量下，TSP 業者若是銀行委外單位，將對銀行形成沉重負擔。若非銀行委外單位，在現行加密系統下，應可解決資安問題。

戴松志指出，台灣已開放純網銀，加上超商和全聯搶攻電子支付商機，銀行在發展異業合作策略上，應具有開放心態的思維。銀行的利基點除了扮演最後一哩路的角色，在風險控管上也具有優勢，唯有保持開放心態，才能在未來異業競合世界中，占有一席之地。

來源：《台灣銀行家》142 期

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