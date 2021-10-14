國際篇》新加坡、英國政府主動出擊  推動國家金融科技能力發展

撰文：David Stinson 孫維德

由於 COVID-19 疫情、混沌未明的地緣政治，以及世界各地提高 ESG 的趨勢，2021 年對銀行管理來說，是充滿各種挑戰的一年，但另一方面，新科技的發展也創造了能夠獲利的新方法、釋出更多人力，還能讓金融業改善民眾心目中的形象。

市場研究公司顧能（Gartner）在《2021 年最重要的金融趨勢與優先事項》（Top Finance Trends and Priorities for 2021）中，調查了 300 位企業財務長與財務高層，整理出當代必備的 5 項數位金融技能：科技與自動化、企業流程管理、資料素養、高階分析方法、業務合作與協作。同時也列出另外 5 項有助於數位化，或者可以解決宏觀問題的能力：科技素養、數位翻譯（科技傳播力）、數位化學習與發展、數位偏誤管理、數位企圖心（早期採用新科技的心態）。

這份清單讓我們清楚看見新興金融科技將帶來哪些變化，其中有一些變化是以新科技為基礎提高效率的方式；另一些重點則是提供更好的服務，以及附加更多價值。而在報告所列出的技能中，有一些著重於改善企業內部，有些則用來面對整體金融環境，而且更常觸及演算法對於社會與監理的影響。

新加坡金管局投入 5,000 萬新幣養才

可惜的是，雖然新科技對成長很重要，大部分的金融高層卻都不具備相關技能。管理顧問公司埃森哲（Accenture）的報告顯示，有科技業背景的銀行董事非常少，2015 年只有 6%，目前則為 10%。這很可能會帶來各種困境，除了整體戰略上的錯誤之外，也可能在選擇供應商和系統這些執行細節上失誤。

該報告指出，英國在這方面表現較佳，26% 的董事有科技背景。另外，該報告沒有點名的新加坡，同樣也領先其他國家。

這兩個國家至今為止的成果，都跟政府主動出擊有關。新加坡金融管理局（MAS）大力培育科技轉型所需的技能；英國的政治與整體局勢則提高了金融科技業的重要性，使市場更快提出解決方案。雖然兩國的狀況差很多，卻都提醒我們，如果要提升業界的科技技能，就需要更宏觀的視角。

新加坡金管局與新加坡銀行業暨金融學院（IBF，相當於台灣金融研訓院的機構）最近共同舉辦了「培育新林地」線上系列研討會，金管局局長孟文能（Ravi Menon）在會議上說，「想像一下，如果沒有 PayNow 跟 FAST，去年的『系統大停擺』會變成怎樣？」Pay Now 跟 FAST 都是新加坡使用的線上轉帳與支付系統。

孟文能在會議中以 SGFinDex 為例，這是一家開放銀行推出的個人理財應用程式，應用程式的介面很直觀，乍看之下，開發起來好像很簡單，但其實同時涉及產品管理、業務分析、系統架構規劃、程式介面設計、使用者介面與體驗設計、軟體開發、產品支援、資料分析，每一項都是專業。「光是開發和管理這一項產品，就需要一大堆技術人才。」

新加坡金管局一邊持續關注整體局勢，一邊主動出擊，確保新加坡金融人才跟上世界脈動。他們推出的金融培訓計畫（Financial Training Scheme）和國際銀行標準培訓計畫（IBF-Standards Training Scheme）都補貼「未來所需」的「深度科技」（Deep-Tech）課程的所需費用。其中許多實作課程的重點並不放在特定的科技或商業模型，而是著重於培養 Agile 和 Scrum 這類敏捷開發思維。

這些專案希望利用 2020 和 2021 年疫情造成的空窗期間，讓銀行業獲得未來所需的關鍵技能。新加坡金管局在金融培訓計畫上投入 9,000 萬新幣（相當於 18 億元新台幣）。而且無論是金融培訓計畫，還是國際銀行標準培訓計畫，都將年長與資深的銀行業人員包含在內，40 歲以上的新加坡公民獲得的補貼高達年輕人的 90%。

此外，新加坡金管局也知道，未來除了需要熟悉科技，還需要在其他國家生活和工作的經驗。所以它推出金融助理管理計畫（Finance Associate Management Scheme），每個月最多補助金融機構 5,000 新幣，鼓勵他們把有潛力的年輕人送往國外輪調。

英國為金融科技人才設置新簽證

地球另一頭的英國，也正在試圖利用金融科技來維持金融業的競爭力。該國的傳統金融服務因為脫歐而深受威脅，之前倫敦因為同等監理標準而成為很有吸引力的金融中心，但脫歐之後，這項優勢如今已經不再；而之前一度想要讓金融業能夠毫無阻力地橫跨英吉利海峽的「牌照通行證」（Passporting）計畫，最後也宣告失敗，金融服務業只好「無協議」脫歐。

如今的英國金融業正在和歐陸的同行公開搶生意，其中一項戰略重點就是提高既有的科技優勢。其實，英國最初脫歐的動機之一，就是想脫離歐盟綁手綁腳的投資環境，例如歐盟對於虛擬貨幣匿名性的保守觀點，就讓區塊鏈的支持者覺得處處受困，他們希望英國可以走上另一條路，成為去中心化金融（DeFi）中心。

倫敦的開源 DeFi 協議公司 Aave 執行長 Stani Kulechov 表示，「雖然英國脫歐給金融業帶來了許多風險，但這類風險虛擬貨幣和 DeFi 圈經常都在處理。金融科技人士和政府決策者也可以藉著脫歐的機會，把英國打造成一個更有利於新創的環境，成為 DeFi 與數位資產的領導者。」標普全球（S&P Global）也引述了這段話。

英國之前的環境很適合發展金融科技，它的開放銀行走得很前面，歐洲市值超過 10 億美元的金融科技新創企業有 44% 都把總部設在英國，而在英國脫歐以及面臨 COVID-19 危機的重創之後，英國也把金融科技當成一條出路。廣受引用的《Kalifa 英國金融科技評論》（Kalifa Review of UK Fintech）指出，「在 COVID-19 期間，有 70 萬年輕人離開學校，進入極為艱困的就業市場。充滿活力且不斷成長的金融科技，可以為這些年輕人提供就業機會。」

這份與倫敦市聯合發布的評論，還指出金融科技引發了一道新的簽證潮流，金融科技界的勞動力目前已經有 42% 是外國人。報告發布後不久，英國財政部長瑞斯 ‧ 蘇納克（Rishi Sunak）也宣布要為金融科技人才設立一道新的簽證系統，將於 2022 年 3 月啟用。有鑑於歐洲人士在英國脫歐之後更難移民至英國，這項政策顯然開了一扇新的大門。

此外，這份報告也提出了一些教育培訓的看法，它建議投資平價教育課程，並提供工作實習與高等教育進修的機會，尤其是中小型金融科技業最為適用。

讓人才具備彈性

當然，產業環境橫跨的領域越多，進修技能的空間就越大。即使不仰賴其他行業，沒有深入研究未來，銀行業還是可以用其他方式跟上潮流。新加坡金管局的孟文能建議，銀行可以聘用理工科和科技領域的畢業生與中階專業人才。顧能公司也說，金融業在規劃人才庫的時候不要預想太遠，反而應該強調人才的整體能力與靈活性。

尤其在地緣政治詭譎未明的時代，這一點最為重要。如今很難預測 5 年之後的監理方向會如何改變，所以能夠系統性地思考問題，把解決方案套用在自動化系統中，反而才是成敗關鍵。有這個能力的人才，很多都位於傳統科技業或科系。（本文作者為台灣金融研訓院特聘外籍研究員；譯者為劉維人）

來源：《台灣銀行家》142 期

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