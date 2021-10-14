中國8月逾5成省分房價下挫創6年紀錄 打房發酵地方政府岌岌可危

中國政府自去年起推出修法等措施試圖抑制房地產泡沫，除了引發中國房地產業者陷入債務違約危機，近期數據顯示，中國過半省份房價出現 6 年多來首次下跌，導致負債累累的地方政府緊急為下跌的房價設置限制。

中國去年為了打房季初的嚴格放貸規定，已使房市開始冷卻。中國國家統計局數據顯示，8 月新房價年減 2.7%，是 2020 年 4 月以來首次下滑。此外，31 個省中有 16 個省 8 月房價出現下跌，下跌的數量是 2015 年 3 月以來高峰。

先前由於疫情紓困減稅措施影響中國地方政府收入，這些城市越來越依賴土地、房地產，如今中國中央政府加大對房地產投機的管制，也開始威脅這些領域的資金流動。

房地產開發商為了努力獲得資本，爭先恐後地拋售房產，以更快換取現金，近期債務纏身的恒大集團等房地產業者傳出正開始以原價的一半出售房屋。據彭博統計，全球總計 1390 億美元面臨困境的垃圾債中，中國房地產業者便高達 640 億美元，佔比達 46%。

中小城市需求快速萎縮，東北黑龍江 8 月房價降幅達 21%。雲南、貴州兩省和寧夏回族自治區也出現兩位數的下滑。

地方政府禁止折價賣房

為了阻止房價下跌，岳陽和張家口市 8 月至今開始禁止開發商以超過 15% 的折價出售房屋。據中國媒體報導，大約有 10 個城市對房地產價格祭出限制。

由於中國土地歸國家所有，政府將地上使用權出售給房地產開發商，2020 年此類銷售收入相當於中央、地方政府稅收總額的一半以上。然而，由於開發商現金短缺，土地拍賣越來越難以吸引房地產業者。

中國財政部數據顯示，8 月土地出讓收入年比下挫近 20%，是 2015 年 8 月來最大降幅。地方政府收入下挫，使資產負債表內外都承受巨額債務。中國財政科學研究院估計，截至 2018 年底，地方政府隱性債務達人民幣 21 兆 至 45 兆元。