李克強：改變「一刀切」限電、限產 煤價應聲漲停創新高

中國官媒新華社報導指出，中國國務院總理李克強在召開國家能源委員會會議時指出，能源是關係著中國經濟發展的大事。在面臨國際環境和全球能源格局發生重大變化之際，中國能源發展和安全保障面臨新挑戰。同時要地方政府改變目前「一刀切」限電限產或運動式「減碳」的做法。

在李克強要求改善限電問題之下，市場認為電廠將加強買進煤炭提升庫存，帶動周二 (12 日) 中國動力煤主力合約開盤立即漲停，漲幅 11.01%，報每噸人民幣 1507.8 元，續創合約歷史新高。

李克強表示中國將強化能源產業改革，推動能源綠色低碳轉型，提升能源安全保障能力，為現代化建設提供堅實支撐。

李克強稱近期因應對電力、煤炭供需矛盾的情況，政府應要深入估算，研究提出碳達峰分步驟的時間表、路線圖。各地方政府要從實務面出發，糾正「一刀切」限電限產或運動式「減碳」，確保北方民眾保暖過冬，保障產業鏈供應鏈穩定和經濟持續平穩發展。

他提到中國仍是發展中國家，隨著工業化、城鎮化不斷演進，能源需求不可避免將持續成長，供給不足是最大的能源問題，必須以保障安全為前提建構現代能源體系，提升能源自主供給能力。

李克強指出針對以煤為主的能源資源當主軸，改善煤炭產能佈局，根據發展需要合理建設先進煤電，並有秩序淘汰落後煤電。

