強化電力供應 發改委：燃煤發電報價擴大至上下浮動20%

周二 (12 日) 中國官媒環球時報指出，中國國家發改委公布關於電價改革方案，將燃煤發電市場交易價格浮動範圍由目前的上調不超過 10%、下調不超過 15%，擴大為上下浮動均不超過 20%，至於高耗能企業市場交易電價不受上調 20% 限制。至於電力現貨價格不受上述幅度限制。

之後燃煤發電電量原則上全數進入電力市場管控範圍，透過市場交易在「基準價＋上下浮動」範圍內形成電價機制。

今日發改委價格司司長萬勁松表示，這次改革是電力產業重要的一步，核心是建立起「能跌能漲」的市場化電價機制。從目前來看，改革有利於進一步調整「煤電」關係，保障電力安全穩定供應。

他認為從長遠看，將加速推動電力中長期交易、現貨市場和輔助服務市場建設發展，促進電力產業高品質發展，支撐新型電力系統建設，服務能源綠色低碳轉型，並將對加速推動發用電計劃改革、售電側體制改革等電力體制改革。

(圖片: AFP)

中國國家發改委價格司副司長彭紹宗則表示，用電多的高耗能產業，市場電價不受上調 20% 限制，有利於發揮市場機制作用，更靈活反應電力供需形勢和成本變化，在一定程度上紓緩燃煤發電企業營運困難，激勵企業增加電力供應，抑制不合理電力需求，改善電力供求情況，以保障電力安全穩定供應。



他強調，如果市場交易電價上調，會在一定程度推升企業特別是上游生產企業用電成本，對工業生產者價格指數 (PPI) 會有一定地推升作用。但改革有利於改善電力供需情況，保障企業用電需求，促進企業平穩生產、增加市場供給。

而這次燃煤發電電價改革，整體上有利於物價穩定，且對物價水準的影響有限。

目前中國燃煤發電基準價持續作為新能源發電等價格的基準。同時，中國將漸漸推動工商業用戶全部導入電力市場機制內，依照市場價格購電，取消工商業目錄銷售電價。至於民生、農業用電價格則維持不變。

