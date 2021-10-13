鉅亨美股雷達：機構看多阿里具投資價值、米高梅優化資本結構拉升EBITDA

美股重要看點：

週三 (13 日) 市場靜待美國將公布 9 月 CPI 數據，市場預期，美國 9 月 CPI 年增率仍將高達 5.3%，而核心 CPI 則估計也將落在 4.1% 的高檔區間。

而當前美國通膨率居高不下，也已使得聯準會一眾官員承認，高通膨率很可能將「持續一段更長時間」，這也令市場分析師質疑，部分美股企業、尤其是製造業，無法全然轉嫁高通膨成本，可能在第三季財報上開始出現毛利率遭侵蝕之狀況。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 117.72 點，或 0.34%，收 34,378.34 點。

那斯達克指數下跌 20.27 點，或 0.14%，收 14,465.92 點。

標普 500 指數下跌 10.54 點，或 0.24%，收 4,350.65 點。

費城半導體指數下跌 43.1 點，或 1.34%，收 3,178.1 點。

今日重要總經數據：

美國 9 月 CPI 年增率，市場預期 5.3%，前值為 5.3%。

美國 9 月 CPI 月增率，市場預期 0.3%，前值為 0.3%。

美國 9 月核心 CPI 年增率，市場預期 4.1%，前值為 4.0%。

美國 9 月核心 CPI 月增率，市場預期 0.2%，前值為 0.1%。

重要個股動態：

1. 阿里巴巴 (BABA-US)

投資機構 General Atlantic 分析師 James Cordwell 在最新研報中表示，當前阿里巴巴股價「非常便宜」，從本益比角度看僅為 17 倍，大幅低於騰訊的 24 倍和京東的 38 倍，看好阿里巴巴具有價值投資之機會。

James Cordwell 並表示，美團被罰款，故使得部分投資者認為對科技產業的監管會放鬆，而中國黃金週假期的消費者支出復甦，也正成為阿里巴巴股價上漲的重要原因。

據《彭博社》數據顯示，在 38 名將阿里巴巴股票納入研究範圍的分析師中，有 36 人給予買進評級，沒有一人給予賣出評級，分析師預計未來 12 個月阿里巴巴股價將上漲 51%，騰訊和美團將分別上漲 32% 和 20%。

BABA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

據中國乘聯會最新數據顯示，9 月份特斯拉上海工廠產汽車中國批發銷量為 56006 輛，月增率增長 27%，年增率大增 394%，創下自上海工廠 2019 年投產以來最高水平。

特斯拉 9 月中國零售銷量為 52153 輛，月增率大增 305%、年增率亦大增 360%，特斯拉交車量強勁與中國汽車總銷量大降近 20% (連續第 5 個月降低) 形成鮮明對比。

儘管面臨晶片荒和工廠停工等問題，第三季特斯拉交車量表現亮眼，特斯拉執行長 Elon Musk 對客戶在第三季表現出來的耐心也表示感謝，承認公司也正遭遇汽車晶片荒之問題，並稱下半年生產會因此受到影響。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 米高梅 (MGM-US)

米高梅國際度假村 (MGM Resorts International) 近期轉型獲瑞士信貸青睞，認為其新的營運模式與穩固的現金流對投資人具吸引力，將該股評等從從「中性」上調至「優於大盤」，目標價為每股 68 美元。

瑞士信貸分析師 Benjamin Chaiken 表示，米高梅集團今年的四筆交易，包括出售米高梅不動產 (MGP-US)42% 股權在內的交易，將使該公司預估的債務從第二季的 127 億美元降至 85 億美元，手頭現金流將從 65 億美元躍升至 90 億美元。

過去幾年，米高梅已將拉斯維加斯多個大型度假村出售給黑石集團 (BX-US)，並將其租回，作為其放棄房地產所有權的「輕資產」戰略的一部分。

瑞士信貸表示，目前米高梅是一個更乾淨、更簡化、資本結構更有吸引力的公司，預計該公司 2023 的息稅前利潤 (EBITDA) 為 34 億美元。