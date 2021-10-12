鉅亨美股雷達：小鵬產量優於過去特斯拉早期、Wedbush看特斯拉1000美元

美股重要看點：

美股第三季財報發布即將於本週由金融股領軍開跑，本週包括高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM)、美國銀行 (BAC-US)、富國銀行 (WFC-US)、摩根士丹利 (MS-US)、花旗集團 (C-US) 等皆將公布財報。

另外，美鋁 (AA-US)、Walgreens (WBA)、達美航空 (DAL) 等重要個股，亦將公布財報。

市場正在聚焦等待財報季公布之結果，以評估是否能支撐美股的高估值現況。

美股前一交易日漲跌：

道瓊工業指數下跌 250.19 點，或 0.72%，收 34,496.06 點。

標普 500 指數下跌 30.15 點，或 0.69%，收 4,361.19 點。

那斯達克綜合指數下跌 93.34 點，或 0.64%，收 14,486.20 點。

費城半導體指數下跌 25.04 點，或 0.77%，收 3,221.23 點。

今日重要總經數據：

美國 9 月 NBIB 小企業信心指數，市場預期 99.5，前值為 100.1。

美國 8 月 JOLTs 職位空缺 (萬個)，市場預期 1092.5，前值為 1093.4。

重要個股動態：

1. 小鵬汽車 (NIO-US)

中國電動汽車廠商在競相增加汽車產量，增長的速度甚至快於早期的特斯拉，小鵬汽車近期宣布，第 10 萬輛整車在位於肇慶的小鵬汽車智能網聯科技產業園正式下線。

今年 8 月 18 日，小鵬汽車肇慶二期項目正式簽約動工，整車年產能將從 10 萬輛提升至 20 萬輛。蔚來 4 月份宣布，產量達到 10 萬輛。

小鵬汽車 6 年前投產，公開文件顯示，相比之下，特斯拉從 2003 年開始投產，到生產 10 萬輛汽車歷時 12 年，特斯拉多次面臨生產跳票，尤其是在早年。

但需要澄清的是，目前特斯拉產量要高得多，早在 2020 年 3 月，特斯拉產量就達到 100 萬輛，僅今年第三季產量就達到 23.8 萬輛。

XPEV 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

Wedbush 分析師 Daniel Ives 在一份最新報告中表示，特斯拉增加產能的時機恰逢其時，正值電動汽車需求可能大幅增長之際。

Daniel Ives 對特斯拉股票的評級為跑贏大盤，給出的未來一年目標價為每股 1000 美元。

Daniel Ives 特別看好特斯拉位於奧斯汀和柏林的新工廠，特斯拉稱柏林工廠將於年底前投產，兩家工廠投產與 Wedbush 預期的未來 1 至 1 年半電動汽車需求將大幅增長在時間上是契合的。

Daniel Ives 表示，增加全球範圍的產能對於特斯拉明年以及之後的成功至關重要。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Aspen (AZPN-US)

工業軟體供應商 Aspen Technology 週一公布與艾默生電氣 (EMR-US) 旗下兩項軟體業務合併，成立一家新的、規模更大的公司，消息激勵 Aspen 股價勁揚 12.33% 至每股 159 美元。

該筆合併交易價格達 110 億美元，Aspen 股東在合併後，每 1 股可獲得 87 美元現金和 0.42 美元的合併後實體股份，艾默生電氣將持有合併後實體的 55% 股權。

不過這筆收購案並非一次性的徹底收購，目前市值約 600 億美元的艾默生電氣並未完全收購市值約 100 億美元的 Aspen。

Baird 分析師軟體分析師 Rob Oliver 表示，軟體公司與工業公司合併可能會產生衝突，造成一些整合問題。Oliver 給予 Aspen 股票買入（Buy）評等，目標價定在每股 145 美元。