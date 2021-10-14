裝備著研究員及交易員背景的馬博泰，在鉅亨新視界專欄中超前佈署的發表市場投資趨勢分析，引起了許多鉅亨讀者的回響, , 這回採訪我們想要更了解這位專欄作家在第一線遇到的小故事? 以及對金融從業人員的建議有何獨特看法?

客戶的善舉「瞬間」重新定義了理財顧問的工作意義

馬博泰是這麼說到，從業近 15 年來發現，對金錢感受越來越冰冷。

「要說感到錢是有溫度的，大概是小學每天的 25 元早餐費吧，很快就變成溫暖三明治了」馬博泰思考了一下。

但是這些年來，錢的感覺越來越冰冷。度過一段辛苦的生活後，經濟壓力稍稍降低，原來錢的問題結束才是所有問題的開始。這樣理財顧問工作是令人迷惘的。

「當賺錢變得機械化時的時候，王媽媽成為我的客戶，她是位很有智慧的長輩。偶而她會問問現在農地證券化的看法；問問 3 奈米跟 5 奈米晶片的差異，討論企業管理各公司的差異。偶爾因為宗教因素，我們也聊到神與信仰」

在一次討論投資組合配置時，她露出欣喜的表情，「太好了！終於可以達成我的心願，把我賺到的錢奉獻出去！」

這筆錢不是小數目，可能僅需小小的報酬率就能讓貧困之家度過一個月，這只是王媽媽的善行之一。這一瞬間，錢不但是熱的，而是燙的。博泰認為「理財顧問」有幫客戶累積資產的專業，但是把自己的思緒跟客人需求連結一起，讓錢變得滾燙，才有有意義。

「王媽媽是我的貴人」，博泰一字一句的，真誠說出這段話並重新對「理財顧問」做了重新的定義。

以客戶需求出發的「理財顧問」

在不同的客群中馬博泰細心觀察發現，每位客戶的「需求」不同，即便是裝備著研究員及交易員的投資專業，跟客戶探討財務目標時博泰深層感受到，客戶沒有說的那一塊，才是他最擔心的一塊。

客戶期待的是: 在子女，不過那麼辛苦嗎? 客戶要的不只是子女規劃基金，而是他一生的寶貝。有沒有辦法用一些積極操作或佈局，讓我更快獲利？客戶不是貪心，是要心靈上的征服與成功。所以馬博泰在跟客戶溝通時，第一步就是想聽，客戶想用什麼工具達成什麼目標。回到從頭，勝率要最高。

有些客人希望用 0050 達成長期倍數成長，博泰會跟客戶說：直接翻開配置，你會發現 0050 就是台積電跟他 49 位小朋友；0056 是個產業資優生。小型股打擊率低，要的話就是三振離場，要不就一轟沖天。

我會盡力的讓客戶了解工具有沒有辦法達到，勝率高不高？不會直接潑客戶冷水，馬博泰笑著說，這世上不缺澆熄熱情的人，缺的是以專業素養協助客戶找工具一起幫忙的，跟客戶一同把勝率拉到最高，才是初衷。

馬博泰還分享個小故事，在一次拜訪醫生客戶時, 整理好「全球疫苗公司的報表跟新藥，想跟這位客戶討論」，並詢問客戶「生技股常是瘋狂飆漲的標的, 為何不考慮投資海外股票的生技股呢?」醫師大笑「我們是本行，知道太多可能性了！」後來客戶跟慢慢建立不同的關係，除了業務之外，還多了各種對世界、對產業的看法，我相信與客戶之間的基礎是建立在「信任」與「投資上的陪伴」。

給金融從業人員的建議

以您擔任過研究員與交易員的經歷, 再轉戰到第一線面對客戶後，想給金融從業人員有何建議? 馬博泰謙虛的表示: 與其說給金融從業人員建議, 倒不如分享一下個人的經驗好了。

真誠，熱情，細心，耐心加上本質學能的投資專業缺一不可, 至少這是我對自己的要求。從研究員到交易員再轉戰理財顧問的歷程中, 影響最深的還是閱讀的好習慣。而投資的專業素養便是不停的大量閱讀堆疊後的判斷，鞭策自己不停成長進步的動力，是希望透過掌握投資趨勢脈動為客戶的資產提高助益，也是身為「理財顧問」的專業命脈。最後馬博泰提到: 裝備著研究員與交易員的經歷加上我的專長便是財務管理, 獨創股債趨勢投資法，勝率要求極大化，可以為客戶資產量身打造獲利模式。

馬博泰小檔案

►現職：全球股債市基金證券營業員

►經歷：

日商投信 理財協理

外商銀行 分析師、投資顧問

►學歷:

紐約市立大學財金科學碩士、台大經濟系畢業

獨創股債趨勢投資法，勝率要求極大化，市場研究經歷超過 15 年，專精事件型投資趨勢。

E-mail: service@jamesma.com.tw

專訪 https://bit.ly/3mLR5CQ

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