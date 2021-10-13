【袁志峰專欄】頭部科技股，趁回調買進

今日推介 - 龍源電力 (916), 上日收市 $15.26

1) 股市前景

港股昨日下跌並不意外，科技股領跌亦合理，成交額減少反映沽壓不大，南向資金持續 6 日淨買入，為 6 月以來首次。筆者看好港股 10 月表現，認為恒生科指已見底，回調是買入機會，建議高配頭部科技股，保守投資者也可考慮買入恒生科指的 ETF。

今天推介是龍源電力 (916) — 國內領先的風電營運商，在“碳中和” 政策下，未來 5 年增長加快是大概率事件。2020 年度收入及盈利達 286.7 億元 (人民幣 · 下同) 及 47.26 億元，按年增 4.1% 及 9.3%。今年上半年，收入及盈利達 178.8 億元及 44.2 億元，按年增 25.7% 及 37.7%，每股中期盈利 0.55 元，按年增 37.7%。現價對應 2020 年市盈率 21.8 倍，估值合理，維持買入建議，目標價 17.5 元，止損價 14.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 329 點，早盤冲高回落，跌幅曾收窄至 136 點，隨後持續受壓，午後最多曾跌 459 點，收報 24962 點，跌 362 點或 1.4%。成交額按日減 16% 至 1370 億元，9 月份日均成交額 1524 億元。港股通南向資金淨買入約 21 億元，包括淨買入約 9 億元騰訊 (700)、5 億元舜宇光學(2382) 及 4 億元美團 (3690) 股份。10 月以來淨買入 66 億元，9 月淨買入 181 億元。

藍籌股 25 升 34 跌 1 持平。碧桂園 (2007) 及華潤置地 (1109) 漲逾 3% 及 2%，為升幅最大藍籌。其次是李寧 (2331)、金沙中國(1928) 及申洲國際 (2313) 升逾 2%。中國平安 (2318) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。阿里健康 (241) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 4%。藥明生物 (2269) 跌逾 3%。蒙牛乳業 (2319)、石藥集團(1093) 及中海油 (883) 跌逾 2%。中石油 (857) 及港交所 (388) 跌近 2%。

恒生科指跌 3.2%，收報 6199 點，成份股 3 升 27 跌。大型科技股領跌，快手 (1024) 跌 6%，阿里 (9988) 及百度 (9888) 跌近 4%，美團 (3690)、騰訊(700)、小米(1810) 及京東 (9618) 跌 2%-3%。京東健康 (6618) 跌逾 6%，為跌幅最大成份股。眾安在線 (6060)、嗶哩嗶哩(9626) 及 ASM 太平洋 (522) 跌逾 4%。華虹半導體 (1347) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 3%。明源雲 (909) 及攜程 (9961) 升逾 1%，為表現最好成份股。

板塊方面，大型科技股、線上醫療、半導體、手機零件、中資券商股跑輸大市，跌幅居前。中金公司 (3908)、中信証券(6030) 及廣發証券 (1776) 跌 6%-8%。濠賭、內房、煤炭、電力及啤酒股逆市上升。永利澳門 (1128) 升近 5%。融創中國 (1918) 升逾 4%。中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 升逾 4% 及 2%。華能國際 (902) 升 2%。華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 升 1%。

周二上証指數低開 0.3%，已接近全日高位，隨後輾轉回落，午後最多曾跌 2.1%，尾市回穩，收報 3546.94 點，跌 1.2%。深証成指跌 1.6%，科創 50 指數跌 2.3%。滬深兩市總成交約 10000 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 100 億元。滬深股通北向資金淨賣出約 14 億元，10 月以來淨賣出 38 億元，9 月淨買入 305 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國際貨幣基金組織 (IMF) 預期，今年全球 GDP 增速為 5.9%，此前預計為 6%，稱存在「危險的分化」。IMF 將今年美國 GDP 預期下調至 6%，明年上調至 5.2%；將今年中國 GDP 預期下調至 8%，明年預期為 5.6%。(信報)

4) 個股訊息

中國平安 (2318) 公布，今年首 9 個月旗下 4 家子公司保費收入合共 5913.4 億元 人民幣，按年下跌 5.6%。(信報)

中煤能源 (1898) 預料，截至 9 月底止首三季股東應佔利潤為 125.3 億元 (人民幣 ‧ 下同) 至 138.5 億元之間，按年增長 1.9 倍至 2.2 倍。(信報)

華潤置地 (1109) 公布，9 月總合同銷售金額約 221 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年減少 23.8%。今年首 9 個月，累計合同銷售金額約 2301.6 億元，按年增長 20.5%。(信報)

有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK