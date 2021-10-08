〈明年基本工資漲〉調幅逾5% 月薪增至25250元、時薪168元

基本工資審議委員會今 (8) 日召開，經勞、資、學、政各方委員討論，獲一致結論，自 2022 年 1 月 1 日起，每月基本工資由 24000 元調整至 25250 元，調升 1250 元，調幅約為 5.21%；時薪則比照每月基本工資的調幅，由 160 元調整至 168 元。調整案將由勞動部陳報行政院核定。

勞動部表示，本次會議中，勞方委員認為，今年經濟成長率預測上修至 5.88%，成長果實應由勞資共享；去年考量疫情因素，僅微幅調整，勞工已共體時艱，應一併反映去年未調整的幅度；資方代表則表達，由於疫情影響，對於商業、服務業及中小企業的衝擊較大，並非調升基本工資的適當時機，應予以特別考量。

至於政府代表方面，除了表達基本工資應作適當調整的意見外，也允諾對疫情受創嚴重的產業，提供配套措施。

勞動部指出，經多階段充分交換意見，綜合考量整體社會經濟情勢，包括消費者物價指數及國內經濟成長率等數據，最終獲得共識。每月基本工資調升至 25250 元後，預估約有 194.28 萬名勞工受惠；至於每小時基本工資調升至 168 元，預估約有 51.11 萬名勞工受惠。

勞動部強調，蔡政府上任以來，每年檢討基本工資且逐年調漲，基本工資月薪連同本次會議結論，將有 6 次調整，由上任前的 20008 元提升到 25250 元，調幅約達 26.2%；時薪調整 7 次，由原來的 120 元將提升到 168 元，調幅共達 40%。

勞動部對雇主團體願意釋出善意，共同維護基層勞工生活所需，表示感謝之意，有關配套措施建議，政府將妥為研議，以協助受疫情衝擊的產業度過難關，盼藉由本次調整帶動內需消費的正向成長。