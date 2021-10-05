航空業復甦漸趨明朗！IATA估明年虧損大幅收斂 較今年改善近8成

隨著疫苗普及化，國際航空運輸協會 (IATA) 周一 (4 日) 表示，航空業正逐步自疫情中恢復，預計全球航空業明年虧損將收斂為接近 120 億美元，比今年減少 78%。

IATA 表示，受到疫情衝擊，去年負責全球 80% 運輸量的 300 家航空公司淨虧損為 1377 億美元，高於今年初該組織估計的 1264 億美元。自疫情爆發以來，航空業淨虧損累計已超過 2000 億美元。

該組織預計 2021 年的航空業損失達到 518 億美元，高於 4 月份預期的 477 億美元。全球航空業在疫情下損失慘重，據彭博統計，航空業背負債務去年至今已增逾兩成至 3400 億美元。

不過，IATA 總幹事 Willie Walsh 表示，航空業已過危機的低谷，雖然仍然存在一些嚴重問題，但復甦之路已逐漸明朗。IATA 預測，2023 年航空業將恢復獲利，明年乘客總數將從今年的 23 億人增至 34 億人。

Walsh 說，取消疫情國際旅行限制將刺激機票預訂量，然而，各國目前缺乏疫情安全協議統一的指南，包含新冠肺炎檢測窗口、年齡豁免，以及疫苗接種證明。

拜登政府 9 月表示，將在 11 月解除將放寬對英國與歐盟等接種新冠疫苗遊客的旅行限制，這些禁令在去年疫情爆發時便已實施，但官員們尚未透露具體日期。