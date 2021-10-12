日本廢鋼勁揚8% 豐興廢鋼收購價跟漲

鋼筋大廠豐興 (2015-TW) 今 (12) 日開出本周盤價，日本廢鋼單周大漲 8%、美國廢鋼也走揚，豐興廢鋼收購價跟進漲勢，每公噸上漲 200 元，不過，鋼筋報價維持平盤按兵不動，並未跟進廢鋼走揚。

國際行情走勢來看，日本 2H 廢鋼過去一周每公噸大漲 40 美元或 8%，來到 535 美元，美國貨櫃廢鋼則小漲 5 美元或 1%，每公噸來到 470 美元；澳洲鐵礦砂持續反彈，每公噸從 113.85 美元漲至 136.25 美元。

豐興表示，日本國內在上周就出現 2 次漲價，加上東南亞疫情舒緩，越南等國對廢鋼的買氣回溫，可能都是推升此波日本廢鋼急漲的因素，也帶動美國廢鋼小幅上漲。

豐興進一步指出，日本廢鋼短線急漲還要再觀察，後續得看美國廢鋼會不會跟進，因為豐興廢鋼收購價跟美國廢鋼價格聯動性較高。

在本周調漲後，豐興廢鋼收購價來到每公噸 1.24 萬元、每公噸牌價維持 2.31 萬元，型鋼基價每公噸維持 2.7 萬元。

豐興 9 月營收 32.61 億元，月增 6.3%、年增 41.6%，稅前盈餘 4.76 億元，年增 60.9%；累計前 9 月營收 274.27 億元，年增 39.3%、稅前盈餘 35.15 億元，年增 48.2%。