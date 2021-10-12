賣車不能僅賣自家車險 金管會要追查13家車商保代成效

許多車商保代因為代理多家保險公司的汽車險，賣車時常常會順便推銷自家代理的車險，金管會在去 (2020) 年 6 月出手控管，要求車商要充分揭露所代理的保險公司，且要向消費者提供辦理汽車保險調查表，此措施已滿一年，金管會將追查落實成效。

金管會今 (12) 日表示，多數消費者於購買汽車時，會同時向車商保代的保險業務員購買汽車保險，不過實務上，車商保代儘管同時代理多家保險公司的車險，但大部分仍僅會推銷自家代理的車險。

因此，為使消費者充分知道自己有選擇保險公司的權利，強化對消費者權益的保障，金管會已要求車商保代通路自去年 6 月 1 日起於代理銷售汽車保險商品時，所屬保險業務員應於消費者首年投保或變更投保的保險公司時，向消費者提供辦理汽車保險調查表，充分揭露所代理的保險公司。

金管會表示，由於此措施已經施行超過一年，為瞭解車商保代公司是否具體落實，將安排相關人員進行抽檢，倘若未能落實或缺失，有必要不排除予以開罰。

金管會進一步提醒消費者，若透過車商保代所屬的保險業務員投保汽車保險，除了應瞭解投保的保險種類，並可自行選擇欲投保的保險公司，不須由保險業務員決定。

目前線上車商保代有 13 家，分別是六和保代、台灣本田保代、台灣賓士產險、百泰保代、協進保代、和安保代、南陽保代、凱興保代、華中保代、順益保代、福斯保代、福灣保代、德鎔保代。