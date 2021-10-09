非農疲軟勞動參與率下滑？美前財長薩默斯：勞力市場可能已提前達充分就業

前美國財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 周五 (8 日) 表示，去年疫情爆發導致美國勞動力市場動盪，如今儘管失業率仍高於疫情前水準，但勞力市場已出現結構性變化，很可能已低於自然失業率。

與疫情前高峰相比，美國就業人數存在 500 萬人的缺口，一些經濟學家強調，疫情爆發已驅使部分人永久離開勞力市場的風險，如提前退休等。

薩默斯表示，鑒於疫情後美國勞力市場正在產生巨大結構性變化，目前失業率可能已低於自然失業率。自然失業率是充分就業且較不會刺激通貨膨脹的失業比率。

美國勞工部周五公布 9 月非農就業數據僅新增 19.4 萬人，不到市場預期的一半，增幅創今年以來最低，但失業率則顯著下滑至 4.8%，優於預期。數據顯示，成千上萬的美國人離開勞動市場，放棄尋覓工作。

薩默斯說：「我們有很多勞力需求，但沒有那麼多的人力供給，這就是為何非農數據下滑之際，失業率下降、工資成長都優於市場預期的原因。」

聯準會 (Fed) 升息的條件之一是美國實現充分就業，但該行 7 月會議紀要曾提及，部分官員認為疫情前的就業狀況可能不是正確評估實現充分就業的基準。

薩默斯說，目前利率仍「遠低於」Fed 估計的中性利率 2.5%，而失業率可能已低於自然失業率，這透露目前在通膨方面正承擔巨大風險。他認為，市場可能尚未完全定價利率快速爬升的尾部風險。