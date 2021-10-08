華碩Q3品牌營收站上1300億元寫新猷 宏碁創近7年同期新高

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 今(8) 日公告 9 月營收，受惠整體終端零售通路商庫存水位偏低，雙 A 筆電出貨續旺，華碩單月品牌營收首度突破 500 億元大關，達 532.47 億元，第三季營收也站上 1300 億元，達 1300.92 億元，單月、單季雙寫新猷，宏碁第三季營收也達 811.34 億元、年增 1.4%，創下近 7 年同期新高。

華碩 9 月受惠電競、商用、消費筆電等各產品線需求暢旺，加上板卡需求大增，品牌營收衝破 500 億元大關，達 532.47 億元，月增 25.42%、年增 21.89%，第三季品牌營收 1300.92 億元，季增 8.17%、年增 9.68%，前三季營收 3584.66 億元，年增 35.06%，單月、第三季、前三季同寫新猷。

展望今年，華碩看好，隨旺季需求增溫、Windows 11 筆電新品上市、供應鏈產出增加，第四季營收可望保持成長，也將持續與產業夥伴合作對應供給面的不確定性。

宏碁 9 月營收達 279.28 億元，月增 3%、年減 5.4%，第三季營收達 811.34 億元，季增 1.7%、年增 1.4%，創下近 7 年同期新高，累計今年前三季營收達 2324.68 億元，年增 19.5%，

宏碁表示，目前需求仍大於供給，前 9 月營運也持續反映供不應求狀態，其中，商用筆電、Chromebook 營收年增幅高達 4 成，分別達約 44.7%、42.7%，筆電產品、電競產品營收也年增 29.8%、29.7%，為今年營運主力動能，此外，旗下多重事業引擎也持續發酵，合計五家上市櫃子公司第三季自結營收年增 29%、優於宏碁本身的 1.4%。

宏碁也預計在台北時間 10 月 13 日晚間 9 點舉辦下半年 next@acer《Made for Humanity》全球新品發表會，預期將再推出一系列新品，為第四季營運再添動能。

另一方面，電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今日也公布 9 月營收，受惠宅經濟動能延續，主機板、顯示卡動能強勁，單月營收衝上 192.03 億元，月增 3.9%、年增 40.8%，第三季營收突破 500 億元大關，達 522.07 億元，季增 12.7%、年增 28.1%，單月、單季雙寫新猷，累計前三季營收也超越去年全年達 1465.34 億元、年增 40.1%。