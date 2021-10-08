夏普與OPPO簽訂專利許可協議 結束全球訴訟

鴻海 (2317-TW) 旗下夏普 (6753-JP) 今 (8) 日宣布，與 OPPO 達成專利交叉許可協議及合作，雙方並同意撤回在全球各地的訴訟，結束自 2020 年以來在多個國家的專利訴訟與爭議。

夏普常務執行官兼研發事業本部部長種谷元隆表示，此次與 OPPO 簽訂交叉許可協議，是尊重雙方智慧財產權價值的結果，此份協議涵蓋了雙方終端產品銷售實施通訊技術標準所需的全球專利許可。

種谷元隆進一步指出，目前夏普已將通訊標準必要專利授權給多家領先企業，此協議的簽訂再次證明夏普專利組合的價值。

OPPO 智慧財產權部高級總監馮英也表示，對兩家公司和平解決全球專利糾紛的結果感到高興，OPPO 堅信研發創新的價值，並且高度尊重智慧財產權，倡導合理利用智慧財產權，建立健康的智慧財產權生態。

夏普與 OPPO 在去年開始與 OPPO 大打專利戰，從德、日兩地法院分別提起訴訟，夏普也要求在台禁售 OPPO 手機。

夏普表示，公司 20 多年來一直積極致力於 W-CDMA、LTE、LTE-Advanced、5G 等無線技術和網絡相關的研究開發以及專利申請，已擁有相關領域 6000 多項必要專利，未來將繼續從事 5G 等無線技術和網絡相關的核心技術的研究開發，實現「以 8K+5G 和 AIoT 改變世界」的企業願景。