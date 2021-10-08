櫃三雄殺出新買點？後續漲跌就看這兩關鍵！

金融海嘯以來，開啟了量化寬鬆（QE）印錢的開端，只要經濟有問題，美國聯準會都直接 QE 印錢買債救市，去年 3 月發生的新冠肺炎也不例外，聯準會迅速將利率調降至 0，另外還採取無限 QE 的政策，景氣果然由谷底翻升，也順勢帶動股市大幅度的上漲，全球股市普遍都大漲 2 倍左右，經濟、股市看似都救起來了，卻也產生了一些副作用，從股市來看，資金過多造成股市波動變大，漲的時候大家拼命追；跌的時候大家拼命砍，股市大漲、大跌，經常出現 V 型反轉，而資金分配不均的情況，導致基本面好的股票，有時候不會立即反應，短線上只要能吸引群眾買單的股票，就會出現瘋狂性的大漲，譬如去年美股 game stop 短短一個星期暴漲 10 倍就是一個典型的例子。

貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)，今年以來受資金所追捧而大漲，亦受資金驚恐而大跌，經歷了三個月的打底後，9 月底受大盤重挫所拖累，跌破平台整理區，大部分的分析師、投資朋友都對航運類股失去信心，紛紛停損出場，確實從技術面來看，貨櫃三雄已經正式走空，但技術線型也經常會騙人，如果操作那麼簡單，『破底』就持續向下，『突破』就持續向上，股市應該就沒有輸家了！

短線上股價受資金面影響面較大，不過長期來看，股價遲早會反映基本面，否則就不會有股神巴菲特了，從基本面來看，全球疫情雖然逐漸受到控制，塞港、缺工的問題仍然無法解決，貨櫃三雄營收、獲利持續成長，最新公布長榮 9 月營收月增 9.03％，預估陽明、萬海 9 月營收也能持續成長，預估三家公司全年 EPS 都可達 30 元以上，本益比低、殖利率高，基本面沒有轉弱的跡象。

貨櫃三雄基本面佳，股價無法反應，唯一的問題就『籌碼』不買單，資金缺乏信心，無法承受股價持續下跌，買盤持續觀望，缺乏新的題材吸引資金進駐，從籌碼面來看，貨櫃三雄跌破平台整理後，融資、融券餘額已經大幅度減少，法人也逐漸由賣轉買，外資持股也慢慢向上增加，籌碼面逐漸穩定，題材面則有散裝航運受惠於煤價上漲，帶動 BCI、BDI 指數再創歷史新高，散裝航運的中航 (2612-TW)、裕民(2606-TW) 突破區間整理，準備挑戰新高，散裝航運走揚，大盤止跌回穩，資金有機會回流貨櫃三雄，帶動三雄重返榮耀，因此從基本面、籌碼面來看，貨櫃三雄是真走空？還是假跌破？還是未定之數，觀察重點在於散裝航運的續航力如何？貨櫃三雄股價是否再破底？兩大關鍵因素。

市場資金過多，股市很容易大漲、大跌，台股受各種國際不確定因素所干擾，恒大違約風暴後，又有美國公債違約、中國限電、通膨上升等，指數持續向下測底，跌至前波低點，回測 16500 點整數關卡後，當所有人都悲觀到出脫自己手中持股以後，神奇的事情總是會發生，美國國會通過債務上限，預計 12/3 之前美國公債都不會違約，各項利空逐漸得到解決，許多投資朋友又買在最高點，出在最低點，再次證明巴菲特所說的『別人恐懼我貪婪』這句話，台股基本面佳，年底是電子產業的旺季，預計上市櫃公司 9 月營收將會有不錯的表現，技術面跌破前低後，立刻大幅度拉回，形成 W 底的機率高，年線持續向上，KD 指標從低檔賣超區出現黃金交叉，多頭格局仍未改變。

盤面上熱門類股族群主要有三類，分別是載板、矽智財與鴻海電動車，首先載板的部分可以觀察 ABF 載板三雄南電 (8046-TW)、欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW)，在這波指數下跌的過程中，類股跌幅相對有限，其中景碩(3189-TW) 走勢最為強勁，9 月營收年增 42％，Q2 EPS：1.89 元，年增 31.34％，載板供給吃緊情況非常嚴重，獲利將持續大耀進，技術面幾乎不受大盤下跌影響， 跌至季線後，大量的買盤立刻進場介入，帶動股價持續向上，準備再次挑戰歷史新高。

10/18 鴻海科技日，準備發表三款電動車，包含 C 級車款、E 級旗艦車與電動巴士，其中電動巴士以與高雄客運簽約，明年正式上路，鴻海 MIH 大聯盟成立以來，從未發表過實體車款，電動車是未來的大趨勢，在發表會之前，市場都有所期待，資金有望提前佈局，相關的類股鴻海 (2317-TW)、廣宇(2328-TW)、乙盛(5243-TW)、裕隆(2201-TW)、鴻準(2354-TW) 短線上都有表現的機會，近期盤勢較為震盪，建議選擇鴻海(2317-TW)、廣宇(2328-TW)，鴻海技術面跌破年線後，立刻向上翻揚，形成假跌破的進場機會；廣宇技術片突破季線壓力，短期內有機會挑戰新高。

最後，投信持續買超矽智財（IP）類股，近期股價都有激情演出，相關的類股包含創意 (3443-TW)、智原(3035-TW)、力旺(3529-TW)、晶心科(6533-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 與 M31()，其中智原、世芯、創意營收持續再創新高，本週正式突破新高，短線都有不錯的表現機會。

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