〈台幣〉股匯雙殺 重貶9.4分摜破28大關 周貶1.64角

台北股匯今 (8) 日上演雙殺走勢，台股震盪翻黑，外資反手賣超近 146 億元，並積極匯出，使得新台幣兌美元走勢承壓翻貶，終場重貶 9.4 分，摜破 28 元整數大關，收在 28.046 元，創波段新低，台北外匯市場成交值放大至 14.13 億美元。本周累計貶值 1.64 角或 0.58%，周線連 2 貶。

美股科技股周四持續走揚，四大指數全面收漲。台股今天開盤短暫上攻，一度站上 10 日線，盤中外資伺機倒貨，跌幅逐漸擴大，指數一度跌逾百點，終場跌 73 點，收 16640 點。

外資下午在匯市加重匯出力道，出口商未見明顯拋匯支撐，新台幣匯率隨之轉貶，睽違 1 個多月以來首見 28 字頭，終場重貶 9.4 分，收在 28.046 元，創 7 月 27 日以來的最低點。

美國參議院表決通過，將舉債上限延長到 12 月初，眾議院將在數日內表決，債務危機暫解，若周五即將公布的非農就業報告表現亮眼，可能帶動資金進一步回流美元。

此外，台積電 (2330-TW) 預計 10 月 14 日發放現金股息，高達 713 億元，外資持股水位高，下周恐有一波匯出壓力，預料新台幣匯價持續在 28 元附近震盪。

觀察主要貨幣走勢，根據央行統計，美元指數上漲 0.16%，日圓重貶 0.6，韓元、新台幣同步貶值 0.34-0.35%，歐元也貶 0.18%，新加坡幣小貶，人民幣則升值 0.22%。