澳洲央行維持現金利率在0.1%不變 符合市場預期

澳洲央行 (RBA) 在週二 (5 日) 公布利率決議，宣布將基準利率維持在 0.1% 的歷史低點不變，此外，也維持每週 40 億澳元 (29 億美元) 的購債規模不變，並且將至少持續到明年 2 月中旬。

由於澳洲央行先前便一再重申，將維持超寬鬆貨幣政策不變直到 2024 年，因此此的決議符合市場普遍預期。央行也重申在實質通膨率達至 2% 至 3% 之前不會升息。

澳洲央行行長 Philip Lowe 表示，Delta 變種病毒對澳洲經濟復甦造成打擊，經濟成長在第三季下滑，不過，他認為這樣的影響只會是短暫的。隨著疫苗接種率進一步提高和防疫封鎖限制的放鬆，經濟有望持續反彈。

Lowe 也表示，雖然經濟活動重啟的速度和時間仍然存在不確定性，但是經濟有望在第四季再度恢復增長，並在明年下半年恢復至 Delta 變種病毒爆發前的水準。

目前 Delta 變種病毒仍在澳洲持續肆虐，並且較預期更難以控制，也因此迫使雪梨及墨爾本延長防疫封鎖措施。有分析師指出，澳洲今年經濟成長已經遭受 Delta 變種病毒嚴重衝擊。

全球就業網站 Indeed 經濟學家 Callam Pickering 表示：「這種情況持續的時間越長，對就業和經濟活動的損害就越大。除非疫情能夠被控制住，否則政策正常化幾乎是不可能的。」

據澳洲聯邦政府的計畫，該國將會在 7 成成年人接種疫苗後，放寬防疫封鎖限制，並且將在成人接種率達到 8 成後，進行全面解封。