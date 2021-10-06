各國央行重燃購入黃金興趣 波蘭計畫明年加買100噸

各國央行買入黃金的趨勢，自今年下半年以來重新出現。波蘭央行近日表示，計畫明年增加 100 噸黃金儲備，以加強金融穩定。

金價近期下挫，但對各國央行來說，卻提供了買入的機會。

根據世界黃金協會的數據，2021 年上半年全球黃金儲量增加 333.2 噸，較過去 5 年的平均水準高出 39%。泰國、匈牙利和巴西的強勁購買尤為突出。尤其是泰國，今年第 2 季共增持 90 噸黃金，其黃金儲備大增 60%。

上半年買進黃金主要國家 (圖表取自 Zero Hedge)

過去 1 年以來，黃金由去年站上 2000 美元高點後下殺，在全球通膨飆升，以及各國央行重新收緊貨幣的背景下，黃金已穩步下跌至 1750 美元附近。

WGC 分析師 Louise Street 預測，如果各國央行繼續以最近的水準購買，將為市場提供支撐因素。

波蘭央行總裁 Adam Glapinski 表態，央行明年計畫添購 100 噸黃金儲備。他當前的任期將於 2022 年中結束，購買計畫可能會在他連任後才展開。

與此同時，Glapinski 還表示，波蘭預計推出 1000 茲羅提 (波蘭幣) 的紙幣，這表明本次黃金購入，可能是為抵銷印鈔增加的影響。

Glapinski 任內，波蘭央行在過去兩年已經購買了 125 噸黃金，將黃金儲備增加到 228.6 噸。Glapinski 早前受訪時也曾強調，「黃金就象徵著國家的實力」。