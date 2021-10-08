聯準會經濟學家：加密貨幣迅速崛起 可能威脅美元主導地位

根據聯準會經濟學家一份最新的研究報告，美元在全球市場中的主導地位應該會繼續下去，但加密貨幣的迅速崛起可能帶來威脅。

聯準會經濟學家 Carol Bertaut、Bastian von Beschwitz 和 Stephanie Curcuru，在他們的新論文《美元的國際角色》中寫道，比特幣和以太幣等私人數位貨幣，以及政府支持的央行數位貨幣，可能會減少人們對美元的依賴。

他們指出，消費者和投資者的偏好一直在變化，而新產品可能會改變預期成本和收益的平衡。

但研究的結論，其實還是對美元信心滿滿，表示單就科技本身，不太可能完全抵消美元長期的主導地位。

這份研究報告出爐之際，聯準會預計很快將發布另一份備受期待的報告—關於聯準會是否該發行央行數位貨幣 (CBDC)。

聯準會的主要官員意見不一。雖然聯準會主席鮑爾抱持相對開放態度，但其他聯準會官員，如副主席 Randal Quarles，明顯較不認同。

Quarles 在今年 7 月表示，雖然公眾對數位美元的興趣已經達到「狂熱程度」，但美元已經高度數位化，也做得足夠好。

除了數位貨幣，聯準會經濟學家的研究報告，還強調了另兩個可能影響美元國際地位的短期挑戰。

其中之一是歐洲的持續一體化，如果歐洲的財政一體化取得進展，並形成一個龐大、流動性強的歐盟債券市場，歐元作為儲備貨幣可能變得更具吸引力。

另一個可能的風險是中國的加速增長，預計到 2023 年，中國的名義 GDP 將超過美國。

儘管如此，聯準會經濟學家認為美元仍將保持吸引力。