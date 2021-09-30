五倍券、電支跨機構轉帳上線 10月八大新制一次看

時序進入 10 月，國內又有許多新制上路，除了萬眾矚目的振興五倍券即將開放使用外，街口、LINE Pay Money 等電支將可互相轉帳，另外還有 2 項交通新規定，駕駛朋友要小心荷包失血。《鉅亨網》整理出 10 月八大新制，讓讀者看完快速掌握重點。

一、振興五倍券上路刺激消費

數位五倍券 10 月 8 日起開始消費，超商預定紙本券者也可開始領取使用，郵局預約紙本券則從 10 月 12 日開始領取，找零與否要尊重店家意願，使用範圍包括餐飲、夜市、百貨公司、書店、體育賽事、旅遊住宿等，今年有條件開放國內電商業者適用，五倍券使用期限至明年 4 月底，店家兌換期限為明年 6 月 30 日。

二、8 家電支機構可互相轉帳

金管會核准財金公司經營「跨機構間支付款項帳務清算業務」及建置「電子支付跨機構共用平臺」，8 家專營電支機構 悠遊付 (悠遊卡)、Line Pay Money (一卡通)、icash Pay (愛金卡)、歐付寶、橘子支、簡單付、國際連、街口支付，10 月起須強制開通轉帳功能，手續費由雙方洽收，暫時比照銀行一筆不高於 15 元。繳費及繳稅功能預計會在第 4 季上線。

三、內用紙餐具回收設施

環保署規範「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」10 月 1 日上路，只要提供內用並使用紙餐具盛裝餐點的業者，如便當店，必須設置回收設施，且要標示「紙餐具回收處」及「回收標誌」等字樣，若未依規定設置將依《廢棄物清理法》裁處，可處 6 至 30 萬元罰鍰。

四、小規模豬場禁用廚餘

防範非洲豬瘟，農委會自 9 月起暫停廚餘養豬 1 個月，10 月起 199 頭 (含) 以下的小型養豬場禁止使用廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料進入及餵養，違者依動物傳染病防治條例、飼料管理法規定，首罰 8 萬元，再犯開罰 40 萬元。

五、汽車載貨違規加重罰鍰

立法院今年 5 月三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，為減少汽車超載導致重大死亡交通事故，10 月起，汽車有超載、超高或超寬等違規情形，罰鍰由原本的 3000-9000 元，提高為 3000-18000 元。

六、「超音照相」取締噪音車輛

環保署修正「使用中機動車輛噪音管制辦法」，預計 10 月開始啟用「超音照相」，結合測音機及車牌辨識二項工具，若行駛車輛噪音超過標準，將被開罰 1800-3600 元罰鍰。

七、流感疫苗兩階段開打

秋冬為流感好發季節，政府今年準備 632 萬劑公費疫苗，10 月 1 日起第一階段開打，包括醫事及衛生防疫相關人員、65 歲以上長者、幼兒及孕婦等 11 類，今年度公費疫苗有賽諾菲、國光及東洋 3 家廠商生產或代理的疫苗，自費則為葛蘭素，均為四價疫苗，第二階段預計 11 月 15 日開打，對象為 50 至 64 歲無高風險慢性病成人。此外，肺炎鏈球菌疫苗也同時開放接種。

八、雙北開放公園兒童遊具

台灣 5 月中旬疫情升至三級警戒，隨著疫情逐漸趨緩，台北市及新北市採漸進式鬆綁，10 月 1 日起，雙北公園兒童遊戲場與遊具開放使用，但要求民眾落實實名制、全程配戴口罩，並保持 1 公尺以上的安全社交距離。