基本工資審議 勞長：有望調漲3%以上、下周討論配套

明年基本工資幾乎篤定調漲，審議會明 (8) 日召開，勞動部長許銘春今 (7) 日於立法院備詢時鬆口，「調漲 3% 應該是有希望的」，需經委員們詳細討論，考量今年內需產業受疫情衝擊，因此會有相關配套措施，預計下周與經濟部展開討論，補貼確實為方案之一，但延緩調漲不可行。

許銘春今天上午率勞動部官員赴立法院就基本工資議題進行報告，並備質詢。許銘春表示，明天的基本工資審議會，希望是有合理的調幅，勞動部會盡力促成，相信委員會依據國家經濟情勢、各項經濟指標數據審慎做出決定。

許銘春指出，在開會前，勞資雙方都有各自的訴求，相信會跟各委員努力達成共識，明天審議結果若確定調漲，下周將會盡快與經濟部研議相關配套方案，希望創造勞資雙贏。

立委問及，勞方委員們期望基本工資可以調漲 8% 至 10%，有可能嗎？許銘春回應，調幅多少還是需要經過討論，製造業雖然景氣好，但內需產業相對慘淡，所以各項數據都要參考，但站在勞工立場，調漲 3% 應該是有希望。

許銘春說，這次情況不同，若確定調漲基本工資，補貼內需業者確實為方案之一，但延緩調漲不可行。

至於立委追問是否可採取分行業調漲？許銘春直言不可能，基本工資一定一體適用，台灣這麼小，不可能分行業調漲。