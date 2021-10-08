台積電9月營收1526億元 Q3衝上4146億元 雙創新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收 1526.85 億元，受惠蘋果 iPhone 新機進入拉貨旺季，營收月增 11%，年增 19.7%，首度衝破 1500 億元大關，改寫歷史新高；第三季營收約 4146.7 億元，接近財測高標，季增 11.4%，年增 16.3%，再寫新猷。

台積電第三季為單季營收首度突破 4000 億元，累計前 9 月營收共 1 兆 1492.26 億元，年增 17.5%。

台積電第三季受惠 5 奈米、7 奈米等先進製程應用驅動，四大平台需求同步強勁。台積電財測估，第三季營收將達 146-149 億美元，季增 9.8-12.1%，以 1 美元兌換新台幣 27.9 元計算，第三季營收估 4073.4-4157.1 億元；毛利率估 49.5-51.5%，營益率 38.5-40.5%。

近期外資對台積電與半導體產業景氣展望多空交戰，樂觀派外資在法說前夕出具報告指出，就供應鏈訪查，整體半導體市場需求仍遠大於供給，台積電可望進一步上調資本支出，未來 3 年資本支出支出將進一步提高至 1080 億美元，並預期晶圓代工產能供不應求態勢，將延續至 2023 年。

台積電董事長劉德音日前接受美國時代雜誌 (TIME) 訪問，就強調看好半導體產業前景，認為未來 3 年砸千億美元擴產還不夠。

不過，另一家美系外資則看空產業景氣，認為半導體需求可能被高估，預期台積電最快第四季會遭砍單，營收季增幅可能僅 5%。

台積電將於下周四 (14 日) 召開法說，公布第三季財報。外資預估第三季毛利率 50.9%、營益率 40.5%，每股純益 5.97 元。

