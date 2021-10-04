外資看需求仍大於供給 續喊買台積電維持千元目標價

在晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 召開法說前夕，美系外資出具最新報告指出，就供應鏈訪查，雖然近期市場對終端需求雜音頻傳，但整體需求仍遠大於供給，為因應客戶強勁需求，台積電可望進一步上調資本支出，重申買進評等與目標價 1014 元。

美系外資對晶圓代工供給吃緊情況至少將延續至 2022 年的看法不變，產能利用率將維持高檔水準，也認為台積電先前全面漲價，將有助剔除明年重複下單的客戶訂單，反應實質需求，並藉此調配產能。

外資指出，雖然近期市場出現半導體需求可能觸頂的疑慮，但目前看來，包括成熟製程與先進製程，需求都相當強勁，台積電可望進一步上調資本支出，原規劃未來 3 年投入千億美元，實際上可能達 1080 億美元。

同時，外資也預期，台積電漲價有助抵銷部分折舊費用的影響，並提升毛利表現，除漲價外，台積電的中期資本支出計畫，將反應公司未來幾年的營收與獲利成長規模。

台積電將於下周四 (14 日) 召開法說，公布第三季財報。外資維持先前看法，估第三季營收將季增 12.7%，毛利率 50.9%、營益率 40.5%，每股純益 5.97 元，第四季營收季增 2.5%，每股純益估 6.1 元。

隨著市場對半導體潛在需求觸頂疑慮升溫，外資認為明年消費性電子產業恐面臨庫存修正，將聚焦台積電對終端需求看法，及晶圓代工供給吃緊情況是否會延續至 2023 年；中國限電政策對終端需求與整體供應鏈的影響；3 奈米製程客戶投片進度與量產時程。