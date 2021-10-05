台積電2奈米廠有譜 竹科寶山2期擴建案通過都審

內政部今 (5) 日宣布，都市計畫委員會審議通過竹科寶山 2 期擴建計畫，將於科學園區周邊設置 4 座 2 奈米製程量產廠房及相關公用設備。台積電 (2330-TW)2 奈米研發進度符合預期，預計 2022 年開始動工興建廠房。

竹科寶山 2 期擴建案於行政院去年 10 月 19 日核定擴建計畫，擴大及變更部分保護區約 98 公頃土地，為園區事業專用區及相關公共設施用地，科技部配合核定寶山 2 期擴建計畫先進製程量產基地的需求，申請個案變更都市計畫，於今年 7 月 28 日通過環評審議。

內政部表示，科技部評估我國先進奈米製程發展需求及聚集效益，為強化國內半導體產業布局及提升國際競爭力，經由寶山 2 期擴建計畫，擬於新竹科學園區周邊設置 4 座 2 奈米製程量產廠房及相關公用設備。

內政部強調，竹科寶山 2 期擴建整體規劃對於用電、供水、農地變更、出流管制規劃、政策環評及環境影響說明，已獲得同意證明文件或審查通過，今天經都委會審議通過。

內政部進一步說明，寶山 2 期擴建案攸關台灣半導體產業及國家整體發展戰略考量，今天通過審議，未來可使竹科繼續保有最佳先進製程研發基地與先期量產設廠的優勢，並帶動我國高科技產業發展，希望能發揮整體科技產業群聚效益，為國內經濟挹注動能。