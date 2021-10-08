9月營收不同調 友達連五個月站穩300億元 群創下滑

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今(8) 日公告 9 月營收，在電視面板跌價陰霾下，友達在電視比重較低，單月營收逆勢連五個月站穩 300 億元，達 329.99 億元、月增 0.9%，群創則跌破 300 億元，降至 294.54 億元，月減 6.1%；雙虎第三季營收同步站上 900 億元，雙雙寫下近七年同期新高。

友達 9 月營收達 329.99 億元，月增 0.9%、年增 26.5%，連五個月站穩 300 億元大關，第三季營收達 990.55 億元，季增 3.6%、年增 35.3%，為近 27 季新高，也是近七年同期新高，累計今年前三季營收達 2776.51 億元、年增 45.8%。

出貨方面，友達統計，9 月面板總出貨面積達 217.8 萬平方米，月增 0.3%，累計第三季面板總出貨面積達 644.5 萬平方米，季增 0.7%，年減 6.1%。

群創 9 月營收則達 294.54 億元，月減 6.1%、年增 11.8%，第三季營收達 930.86 億元，季減 0.2%、年增 24.8%，也是近七年同期新高，累計前三季營收達 2701.6 億元、年增 40.8%。

出貨方面，群創 9 月大尺寸出貨量達 1296 萬片、月增 1.9%；中小尺寸出貨量達 2897 萬片，月增 4.2%，累計第三季大尺寸出貨量達 3795 萬片、季增 2.8%，中小尺寸出貨量則達 8521 萬片、季增 3%。

近期面板報價走跌，也開始反映在各面板廠營收表現上，但雙虎近年積極降低電視面板比重，第二季友達、群創電視營收比重分別達為 26%、38%，反觀擴大 IT 面板比重，可望減緩電視面板跌價影響，展望第四季，業者仍看好在商用、工控等產品支撐下，營運不看淡。

市調機構集邦旗下 Witsview 也公布最新 10 月上旬面板報價，全尺寸電視面板價格仍續跌， 55、65 吋大尺寸近 2 周跌幅約 4-8%，32、42 吋等小尺寸則跌 8-9%，至於顯示器、筆電等 IT 面板，10 月價格漲勢同樣持續收斂，報價皆已持平上月底。