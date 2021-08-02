Square斥資290億美元收購Afterpay 最快明年Q1完成

據報導，美國數位支付平台 Square(SQ-US) 表示，將以 290 億美元收購澳洲金融科技公司 Afterpay，以將業務擴張至消費貸款領域，創下有史以來規模最大的一次收購案。

兩家公司在一份聲明中表示，該筆交易將打造出線上支付巨頭，並有助於加速 Afterpay 在美國市場與全球市場的擴大。此次收購將直接透過換股完成，收購價碼為每股 126.21 澳元，較上週五 Afterpay 收盤價 96.66 澳元高出 31%。該公司股價也在週一一度上漲 29% 至 125 澳元。

Afterpay 提供消費者能在購物時分期付款先買後付 (BNPL)，Square 表示，先買後付的概念代表了一個傳統信貸改變的機會，尤其是針對年輕消費者。Square 財務長 Amrita Ahuja 在接受採訪時表示，Square 計劃將 Afterpay 整合到賣家和消費者 Cash App 生態系統中。

Afterpay 讓消費者得以賒購商品，然後進行分期付款，特別受年輕消費者的歡迎。根據 Afterpay 的網站表示，只要人們按時付款，就不會收取任何額外費用或利息。

Square 近來推出了銀行業務，包括為小企業開設支票和存款帳戶，並提供貸款服務。Afterpay 的加入將有助於讓 Square 擴展到目前尚未涉足的消費貸款領域。

Square 在週日晚間公布了第二季財報，第二季總淨營收較去年同期大增逾 143%，達到 46.8 億美元。其現金應用服務的比特幣收入從去年同期的 8.75 億美元增長 200% 至 27.2 億美元。

Afterpay 最初成立於 2015 年，目前在全球擁有 1,300 多名員工。Afterpay 董事會一致建議股東接受該筆收購交易，該公司表示，交易預計將於 2022 年第一季度完成。