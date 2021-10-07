蘇利文會楊潔篪 「美中競爭關係」意見分歧 討論涉及港台

週三 (6 日) 美國總統拜登的國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 與中國最高外交官員楊潔篪在瑞士會面，雙方討論到人權、新疆、香港、南海和台灣有關議題，但對「美中競爭關係」意見分歧。

白宮新聞稿指出，蘇利文提到美中共同合作的領域，以及在美中關係的風險管理方法，還討論到包括人權、新疆、香港、南海和台灣有關的中國舉措。

蘇利文明確表示：「雖然我們將繼續投資國家實力，並與我們的盟友和夥伴密切合作，但我們也將繼續與中國進行高層接觸，尋求負責任的方式處理美中競爭。」

中國外交部發布新聞稿指出，就中美關係和共同關心的國際與地區問題全面、坦誠、深入交換意見，雙方會晤是建設性的，雙方同意採取行動，落實 9 月 10 日兩國元首通話精神，加強戰略溝通，共同努力推動中美關係重回正軌。

楊潔篪指出，美中能否處理好彼此關係，事關兩國和兩國人民根本利益。

楊潔篪稱，中方反對以「競爭」來定義中美關係，美方稱其無意遏制中國發展，不搞新冷戰，希望美方採取理性務實的對華政策。

楊潔篪還闡述，中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上的嚴正立場，要求美方切實尊重中方主權安全發展利益，停止利用上述問題干涉中國內政。