〈紐約匯市〉美元略升 徘徊一年高點附近 市場審慎迎接非農報告 

美元對主要貨幣周二 (5 日) 回升，徘徊在上周的一年高點附近，交易員在美國本周五非農就業報告公布前態度謹慎，等待該報告提供聯準會 (Fed) 下一步政策行動的線索。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.2% 至 93.981。DXY 上周一度漲到 94.504，是去年 9 月來最高。

Tempus 交易部門副總裁 John Doyle 說：「非農就業一直是推動市場走勢的因素。如果數據不佳，有助 Fed 鴿派的氣勢，如果數據超好，加上最近能源危機帶動通膨升溫，可能給 Fed 更大壓力縮減購債，這時就有益於美元。」

市場預測美國勞動力市場持續改善，9 月非農就業人數新增 48.8 萬人。

Doyle 預測，美元已經升過頭，因此過去三、四天走勢欲振乏力，不過市場上也有不少分析師看好美元重拾升勢，眼前這波盤整度過之後會雨過天晴。

對風險敏感的澳幣文風不動，澳洲準備銀行 (RBA) 周二重申，預料直在 2024 年之前都不會升息。

英鎊兌歐元彈升，接近三周高點，從上周賣壓中恢復元氣，交易員正把注意力移回英國升息的前景。

加密貨幣上漲，比特幣突破 5 萬美元，是 9 月 7 日迄今首見。CoinShares 資料顯示，加密貨幣投資產品和基金連續第七周吸引資金流入，因主管機關發表更多支持性質的聲明。

截至周三 (6 日) 台灣時間約 6:00 價格：