〈台幣〉外資瘋狂賣股匯出 貶4.1分收27.907元

台股今 (5) 日上沖下洗震盪收紅，但外資連續 6 個交易日賣超，新台幣兌美元匯率同步走貶，摜破 27.9 關卡，續創逾 1 個月低點，貶值 4.1 分，收 27.907 元，除了外資大舉買美元外，出口商也積極進場，帶動台北外匯市場成交值放大至 10.49 億美元。

新台幣兌美元今天以 27.88 元小貶開出，外資美元買盤隨即湧現，使得匯價一舉貶破 27.9 字頭，最低來到 27.921 元，貶值 5.5 分，出口商見到甜蜜價位後，也積極拋匯，帶動新台幣貶幅收斂。

新台幣兌美元終場以 27.907 元作收，貶值 4.1 分，也是 8 月 30 日以來首度再現 27.9 字頭，台北外匯成交金額 10.49 億美元，元太外匯市場成交值增至 5.21 億美元。

台股早盤一度重挫逾 240 點，回測年線，但官股券商持續進場穩盤，航運股急拉翻紅，中小型電子股湧入大量買盤，終場指數上漲 52 點，收在全場最高 16460 點，三大法人呈現土洋對作，外資賣超 163.44 億元，已連續 6 個交易日賣超。

觀察主要貨幣對美元表現，美元指數小跌 0.01%，日圓升值 0.06%，新加坡幣微幅升值，新台幣則貶 0.15%，歐元貶值 0.09%。