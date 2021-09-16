戮力環境永續 百事可樂目標2022年初推出新植物零食、飲料

百事可樂 (PEP-US) 希望 2022 年初之前，透過與超越肉類 (Beyond Meat) (BYND-US) 的合資企業推出新款植物性零食和飲料。

「這只是我認為，能顛覆局面的合資企業之開端。」百事可樂執行長 Ramon Laguarta 說。

百事可樂和超越肉類今年 1 月宣布成立合資企業「The PLANeT Partnership」，讓食品領域的新人超越肉類有機會利用老牌百事可樂的生產和營銷專業知識，打造新產品。

百事可樂則可在與替代肉領域佼佼者合作之際，深耕植物性類別的投資，這是一項競爭越來越強烈的類別，百事可樂也能持續推進其產品組合的環境永續性和健康目標。

百事可樂週三宣布「Pep+」計畫，旨在改變公司的運營，以環境永續性為重點。

百事可樂的目標包括削減塑膠用量、加速減少產品中鈉和添加糖計畫，以及推廣可再生農業的實作。

百事可樂還表示，將在薯片產品組合中加入更多樣化的成分，特別是鷹嘴豆、植物性蛋白質和全穀物。

對環境永續性的重視也影響了百事可樂返回辦公室的計畫。Laguarta 表示，公司目前正遵循更彈性的上班模式，員工每週或每月只有幾天返回辦公室。

他在受訪時表示，「不要來辦公室打電話或寫電子郵件，那太浪費通勤時間了，會造成不必要的汙染。」

百事可樂週三收高 0.56% 至 156.02 美元，今年迄今該股僅上升約 5%，市值約 2160 億美元。超越肉類週三也上漲 0.33% 至 110.81 美元，市值約 70 億美元，但今年迄今該股下跌了 11%。