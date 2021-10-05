全球晶片荒未解 英飛凌計畫明年增加5成投資拚產能

德國車用晶片製造商英飛凌周二（5 日）表示，計畫明年增加 50% 的投資，盼能從半導體需求飆升與全球晶片短缺的情況中受益，消息一出後推升該公司在德國交易所的股價漲逾 4%。

英飛凌表示，將在 2022 年投資約 24 億歐元（約 28 億美元），高於今年投資金額約 16 億美元。

英飛凌首席財務長 Sven Schneider 說公司一開始的計畫是投資現有晶片廠，後來考慮是否需要擴增產能，但目前尚未有定案，要做出決定還為時過早。

此外，英飛凌預期今年全年營收指引為 110 億歐元，同時上調明年財測，預估明年全年收入將增加約 15%，部門營運毛利率（衡量營運獲利能力的指標）約為 20%，高於 2021 年 18% 的目標。

Schneider 說：「銷售的成長動力主要來自產能建設，但也有一部份來自價格調漲，我們將其中一部份的成本轉嫁給客戶。」

英飛凌認為，半導體市場供應吃緊是因代工廠未能在新產能上進行足夠的投資，在疫情過後需求大幅提升，打亂了晶片供應步調，尤其是汽車製造業領域。

代工廠將主力放在生產智慧型手機等利潤較高的晶片，使得現有工廠無法滿足對車用晶片的需求。Schneider 表示，預計晶片短缺將持續到 2022 年，並樂見歐洲致力增加半導體產能。

Stifel 分析師 Juergen Wagner 預計，如果快速普及的電動車繼續占據工廠大部分產能，英飛凌將很快再決定蓋一間新廠。