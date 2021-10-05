戴琪：美國重啟部分中國商品關稅豁免程序

週一 (4 日) 美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 於華府智庫戰略與國際研究中心 (CSIS) 將就拜登政府的中國貿易策略發表演說，這是她自 3 月上任以來首次就美中貿易發表詳細評論。

美國總統拜登 1 月 20 日上任至 5 月 27 日，美中貿易代表戴琪才首度和中國國務院副總理劉鶴才展開對談，此後就沒有直接接觸，戴琪週一表示，她計畫未來幾天將啟動新的貿易談判，與中國副總理劉鶴進行坦率對話。

戴琪還提到將允許美企就特定中國產品申請關稅豁免程序，為期一年，未來可能會有更多商品得以豁免，以協助美國勞工和企業。

美國前總統川普於 2018 年發起美中關稅戰，美中兩國於 2020 年 1 月簽署了第一階段貿易協議，該協議將於 2021 年底到期，中國承諾將在兩年內額外購買價值 2,000 億美元的美國商品，但中國尚未實現此目標。

皮特森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics) 貿易專家鮑恩 (Chad Bown) 表示，中國在 2020 年未能實現近 40% 的採購美國出口產品目標，今年前 8 個月的數據顯示，中國距離 2021 年的目標還差 30%。

是否美國將像川普政府時期那樣對中國貿易行為進行調查，徵收額外關稅？戴琪回應，這將取決於與中國對重新對話的結果，但她表示：「關稅一個非常非常重要的工具，我們將研究所有可用的工具。」