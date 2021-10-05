〈美股盤後〉科技股喋血能源股逆襲 那指費半齊跌逾2%

週一 (4 日) 高通膨的擔憂持續席捲華爾街、十年期美債殖利率走揚，科技股遭劇烈拋售，能源股逆勢走高，美股四大指數盡墨，那指和費半指數齊跌逾 2%。

政經消息，石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國 (OPEC+) 決定維持現有協議，每日提高 40 萬桶原油產量計畫不變，美國西德州中級原油 (WTI) 價格觸及 7 年高點，帶動週一能源股逆勢走高。

美國兩黨就債務上限問題陷入僵局，美國聯邦參議院民主黨領袖舒默稱，本週必須通過債務上限法案，不能等到 10 月 18 日，才能防止可能出現的美國債務違約。美國總統拜登週一抨擊共和黨不願從災難性事件中拯救經濟、行為虛偽，因為共和黨在川普執政期間增加近 8 兆美元的債務。

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 週一宣布近期將與中國國務院副總理劉鶴進行對話，檢視美中第一階段貿易協議執行成果，強調無意加劇雙方緊張關係，美國還將重啟部分中國商品關稅豁免程序，以協助美國勞工和企業。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.35 億例，死亡數突破 480 萬例。美國累計確診超過 4382 萬例，累計死亡數超過 70.3 萬。印度累計確診超過 3383 萬例，巴西累計確診 2146 萬例。

週一 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 323.54 點，或 0.94%，收 34,002.92 點。

那斯達克指數下跌 311.21 點，或 2.14%，收 14,255.49 點。

標普 500 指數下跌 56.58 點，或 1.3%，收 4,300.46 點。

費城半導體指數下跌 81.1 點，或 2.49%，收 3,180.1 點。

標普 11 大板塊僅能源、公用事業和房地產領漲，資訊科技、通訊服務和醫療保健板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王集體淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.46%；臉書 (FB-US) 下跌 4.89%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.11%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.85%；微軟 (MSFT-US) 跌 2.07%。

道瓊成分股多收黑。Visa (V-US) 下跌 2.49%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.6%；高盛 (GS-US) 下跌 1.54%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.45%；默克 (MRK-US) 上漲 2.09%。

費半成分股陷入血海。英特爾 (INTC-US) 跌 0.72%；AMD (AMD-US) 下跌 2.06%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.04%；美光 (MU-US) 跌 0.52%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.58%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.87%。

台股 ADR 全部收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.28%；日月光 ADR (ASX-US) 暴跌 7.48%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 5.40%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.03%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.46% 至每股 139.14 美元。蘋果 Apple Watch Series 7 將於 10 月 15 日於台灣正式上市，售價約 11,900 元起。

臉書 (FB-US) 下跌 4.89% 至每股 326.23 美元。臉書、Instagram、WhatsApp、Messenger 等服務週一出現大當機，不管是網頁版還是電腦版都無法進入。此外，臉書前員工 (Frances Haugen) 爆料，比起公眾利益，臉書更在乎自身利益，美國大選後就放任假新聞流竄。

石油公司 Amplify Energy (AMPY-US) 週一股價幾乎腰斬，收跌 43.87% 至每股 3.23 美元。美國南加州海岸近日發生嚴重原油洩漏事故，相當於 3000 桶原油 (12.6 萬加侖) 從距離海岸近 5 公里的海上鑽井平台「Elly 」溢出，當地生態環境造成嚴重威脅。目前還在釐清管線洩漏的具體原因。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.81% 至每股 781.53 美元。儘管晶片短缺打擊供應鏈與生產，特斯拉第 3 季全球交車量仍達到 241300 輛，優於預期水準，再寫新高紀錄。

恒大 ADR (EGRNY-US) 大漲 10.38% 至每股 9.94 美元。港股上市股票中國恒大與恒大物業週一暫停交易，雖然未公布原因，不過陸媒報導指出中資地產股合生創展有意買下恒大物業約 51% 的股份。

經濟數據

美國 8 月耐用品訂單月增率終值報 1.8%，預期 1.8%

美國 8 月工廠訂單月增率報 1.2%，預期 1.0%，前值 0.4%

華爾街分析

隨著能源危機、恒大危機、債務上限問題，還有聯準會即將縮減購債 (Taper) 的問題正左右美股走勢，本週公布的 9 月新增非農就業數據具有決定性意義，可能會影響聯準會政策決定。

AvaTrade 市場分析師 Naeem Aslam 表示：「投資人應謹記，週五非農就業變化數據是本週最重大事件，這些數據對投資人來說至關重要，因為聯準會 (Fed) 將用它來評估美國勞動力市場狀況。」

Aslam 稱：「8 月非農就業人口增加 23.5 萬人，低於經濟學家估計 50 萬個，經濟學家預計 9 月份新增非農就業達 47.5 萬人，若 9 月就業人數的增加可能會支持 Fed 在 2021 年底前開始緊縮購債的立場。」

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示，對恒大地產危機、全球物流問題和能源價格上漲，促使市場風險偏好下滑。

Nordea Investment Funds 的策略師 Sebastien Galy 研判：「可能還有一兩週的波動，一系列的議題已衝擊股市。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主